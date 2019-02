Ondata di freddo polare negli USA | i morti salgono a 21

Ondata di gelo senza precedenti negli USA - Chicago “epicentro del freddo estremo” del Midwest : caos dalle Dakota all’Ohio. Almeno 12 vittime [FOTO] : 1/110 ...

Ondata record di freddo record negli USA : almeno 10 morti per il “vortice polare” : E’ stata battezzata “vortice polare” la tempesta di freddo artico giunta dal Polo Nord che ha fatto crollare le temperature in tutto il Midwest degli Stati Uniti: colpite circa 212 milioni di persone (il 72% della popolazione degli Stati Uniti), paralizzate le città e bloccati trasporti su strada, ferroviari e aerei. Sono almeno dieci le vittime finora. Le temperature che hanno raggiunto quasi i -40°C in città come Chicago e ...

Ondata di gelo negli USA - forti “boom” a Chicago : potrebbero essere stati “criosismi” - particolari terremoti generati dal freddo estremo : I residenti di Chicago hanno riportato forti rumori, come grandi “boom”, ma non sono stati segnalati terremoti nell’area. I rumori uditi dai residenti potrebbero essere stati “criosismi”, particolari terremoti causati dalle temperature estremamente basse, secondo quanto riportato da WGN-TV. Secondo il Maine Department of Agriculture, il criosisma è un fenomeno naturale che produce scosse nel suolo e rumori simili a quelli provocati da un ...

Ondata di freddo polare : i consigli di AIDAA per aiutare gli animali : “In questi giorni è previsto l’arrivo di un Ondata di freddo polare, con temperature in picchiata fino a dieci gradi sottozero la notte e nelle prime ore del mattino. freddo che porterà con se il gelo aumentando la difficoltà per gli uccellini ma anche per gli animali randagi di alimentarsi. Da qui la necessità di dare una mano ai nostri fratelli “piumosi e pelosi” in questi giorni difficili per loro“: lo spiega l’associazione animalista AIDAA ...

Meteo - Ondata di freddo polare in tutta Italia. Giovedì attesa la neve a Roma : Roma. In settimana potrebbe arrivare la neve a Roma. I Meteoreologi indicano un giorno preciso: Giovedì. I fiocchi cadranno già domani sull'Appennino centro meridionale. L'ultima nevicata nella ...

Ondata di freddo e gelo nel nordest degli USA : 5mila voli cancellati : Un’Ondata di maltempo, caratterizzata da neve e gelo, sta colpendo gli Stati Uniti: dopo essersi abbattuta ieri sul Midwest, si è spostata a nordest. Circa 5mila voli sono stati cancellati: uno degli aeroporti più colpiti è quello di Boston. Segnalati anche numerosi disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. L’allerta diramata dal National Weather Service riguarda 15 Stati dal Missouri sudorientale al Maine ...

Previsioni Meteo - tutta la verità sull'Ondata di freddo e neve del 23-25 Gennaio : sarà un'irruzione polare marittima - colpirà il Centro/Sud

Previsioni Meteo - lo stratwarming scatena il "Vortice Polare" : intensa Ondata di freddo e neve in arrivo sull'Europa occidentale - ma non sarà Burian

Maltempo : Ondata di freddo nelle Marche - neve in collina : ondata di freddo nelle Marche con nevicate nella zona collinare e nevischio lungo la costa, accompagnati da forti raffiche di vento e mare mosso. Nella parte meridionale della regione si e’ scatenata una tempesta di neve, pioggia e fulmini: uno e’ caduto nel centro storico di Fermo, sul parafulmine del campanile del Duomo. Non ci sono stati danni, ma l’erogazione della corrente elettrica e’ stata interrotta a causa del ...

Allerta Meteo - nuova Ondata di freddo e maltempo : colpirà il Sud - tanta NEVE fino a bassa quota tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Il respiro Balcanico che mantiene basse le temperature al Centro/Sud Italia ha determinato picchi eccezionalmente bassi nelle minime di stamattina, che sono piombate fino ai -8,0°C di L’Aquila nel cuore dell’Appennino, ma anche a -0,7°C di Brindisi sulla costa pugliese. Molto freddo su tutto il Salento con i -2,2°C di Nardò, i -1,7°C di San Pancrazio Salentino e i -1,2°C di Taurisano. Gelo anche in Calabria con ...

Allerta Meteo - nuova Ondata di freddo tra Balcani e Italia fino al 9 Gennaio : ancora neve sugli Appennini e temperature fino a -10°C sotto le medie

Allerta meteo : storica Ondata di freddo e neve in arrivo anche in Sicilia : Preparate la borsa dell'acqua calda. Un'ondata eccezionale di freddo è attesa in Sicilia per le prossime ore, con la neve anche a bassa quota. Chissà, forse si rivivranno alcune scene del dicembre del ...

Ondata di freddo su Napoli - aperte le stazioni metro per i senzatetto : In previsione dell'Ondata di freddo in arrivo secondo le previsioni, da oggi 19 dicembre saranno lasciate aperte le stazioni Museo e Municipio della metro linea 1, per ospitare le persone senza fissa ...