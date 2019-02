L' omaggio della moda al capodanno cinese

MotoGp – Splendido omaggio a Nicky Hayden - ritirato il numero 69 : il commovente messaggio della fidanzata Jackie [FOTO] : Jackie, fidanzata di Nicky Hayden, commenta la decisione di Dorna e MotoGp di ritirare il numero 69 Dorna e MotoGp hanno deciso di ritirare il numero 69 che ha fatto la storia con Nicky Hayden, l’amatissimo pilota americano deceduto il 22 maggio 2017 a causa delle drammatiche conseguenze riportate a seguito di un incidente stradale mentre si allenava in bicicletta per le strade di Rimini. Un gesto da applausi, che ha fatto piacere a ...

MotoGp - splendido omaggio della Dorna in onore di Nicky Hayden : commosso anche papà Earl : La Dorna ha deciso di ritirare ufficialmente il numero 69, marchio di fabbrica del pilota americano scomparso nel maggio del 2017 Nessun pilota potrà più scegliere il numero 69 da portare sul cupolino della propria moto, la Dorna infatti ha deciso di ritirare il numero con cui Nicky Hayden è diventato leggenda. LaPresse/Simone Rosa Carmelo Ezpeleta ha fatto sapere che, in occasione del prossimo Gp di Austin, verrà ufficialmente ritirato il ...

Domenica a Cesiomaggiore si ricordano gli internati militari italiani della II Guerra mondiale : Il 27 gennaio di ogni anno in tutto il mondo si ricordano le vittime della Shoah; ma questa giornata di riflessione è dedicata anche agli oppositori politici del nazifascismo e ai deportati militari che finirono nei campi di sterminio e di ...

Sci alpino - Sofia Goggia rende omaggio a Lindsey Vonn : “Non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo avuto di gareggiare con lei” : Emozioni e tanto agonismo nel corso del superG femminile a Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Nella prova che sta incoronando ancora una volta la statunitense Mikaela Shiffrin, come regina delle nevi anche sulla mitica Olimpia delle Tofane, c’è chi ha voluto rendere omaggio ad un’altra campionessa americana e mondiale. Ci si riferisce a Sofia Goggia, grande assente di questo appuntamento visto ...

Land Rover – Il progetto ”Live for the city” conquista Milano e rende omaggio alla natura eclettica della città : Nasce “Live for the city” il progetto internazionale che accompagna il lancio di Evoque in Italia e rende omaggio alle città italiane Da Gae Aulenti a Piazza XXV Aprile, i City Curator Giacomo Biraghi, il duo Giovannoni-Marcantonio e Emilia Billitteri espongono le loro installazioni artistiche in luoghi simbolo del capoluogo lombardo Dopo il lancio internazionale tenutosi a Londra lo scorso 22 Novembre, l’attesissima Range Rover Evoque, ...

Bohemian Rhapsody : le guardie della Regina hanno suonato la canzone in omaggio ai Queen : Semplicemente fantastico The post Bohemian Rhapsody: le guardie della Regina hanno suonato la canzone in omaggio ai Queen appeared first on News Mtv Italia.

Le guardie reali intonano Bohemian Rhapsody - l’omaggio ai Queen della Regina Elisabetta (video) : L'apostolato del biopic interpretato da Rami Malek continua a produrre i suoi effetti: le guardie reali intonano Bohemian Rhapsody e omaggiano il brano che ha ispirato il film di Bryan Singer sull'ascesa di Freddie Mercury e dei Queen. L'esibizione è stata immortalata in un video girato da alcuni testimoni fuori dai cancelli di Buckingham Palace. Il brano è stato eseguito nella versione orchestrale in tutte le sue parti, dal cantato pop ...

Compleanno Schumacher – L’omaggio social della Ferrari per i 50 anni di Michael [GALLERY] : La Ferrari omaggia Michael Schumacher nel giorno del suo 50° Compleanno: il post social del team di Maranello Se non fosse stato per quel tragico incidente di cinque anni fa, oggi sarebbe sicuramente stato un incredibile giorno di festa per i 50 anni di Michael Schumacher. Nonostante l’ex pilota di F1 sia in condizioni critiche, anche se negli ultimi periodi sono state diffuse notizie positive e speranzose, il clima nel mondo della ...

Al Parco della Musica omaggio a Fonteyn-Nureyev con 'Les Etoiles' : 'Scelgo sempre i ballerini sulla cresta dell'onda per riunire, sulla stessa scena, le stelle più eccitanti da tutto il mondo - ha raccontato Daniele Cipriani- Un'occasione unica per vedere l'...

Piero Angela compie 90 anni : l’omaggio della Rai : Sabato 22 dicembre Piero Angela festeggerà il suo novantesimo compleanno e per l’occasione la Rai renderà omaggio al più famoso divulgatore scientifico televisivo con numerose iniziative. Dopo l’ospitata di domenica scorsa a “Che tempo che fa”, il giornalista e scrittore parteciperà venerdì 21 dicembre alle trasmissioni di Rai1 “Uno Mattina” (in onda dalle 6,45) e “La Vita in Diretta” (in onda dalle 16,40), mentre su Rai2 sarà ospite a “Detto ...

MotoGp - splendido omaggio per Dani Pedrosa : intitolata all’ex pilota della Honda la curva 6 del circuito spagnolo : Il sindaco di Jerez ha annunciato ieri che l’ex Dry Sack è adesso la curva Pedrosa, uno splendido riconoscimento per l’ex pilota della Honda Serata speciale quella di ieri per Dani Pedrosa, il sindaco di Jerez infatti ha reso noto di aver intitolato la curva 6 all’ex pilota della Honda ritiratosi al termine della scorsa stagione. Prima chiamata Dry Sack, quel punto del circuito spagnolo è stato reso famoso dal contatto ...

Francesco Monte - omaggio dal GF Vip : toccante regalo della produzione : Francesco Monte, arriva l’omaggio dal Grande Fratello Vip: toccante regalo della produzione Il Grande Fratello Vip sta giungendo al termine e, a questo punto, si può senz’altro dire che Francesco Monte è stato uno dei protagonisti indiscussi del reality, nel bene e nel male. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiacchieratissimo e divisivo: […] L'articolo Francesco Monte, omaggio dal GF Vip: toccante regalo della ...

L'abbraccio dei fans a Marco Bezzecchi al Museo della Città. L'omaggio del sindaco - il brindisi : Prende la parola anche il padre Vito, che segue il figlio Marco su tutti i circuiti del mondo , 'finchè mi vuole, lo seguio', , ricorda i primi passi del figlio con la minimoto, un suo regalo, le ...