L’ex ad di Uber si lancia nel business delle cucine in affitto in Cina : (Foto wikipedia.org) In materia di startup e aziende innovative che orbitano attorno ai servizi online, la Cina si dimostra un mercato in continua espansione. È per questo che il cofondatore ed ex amministratore delegato di Uber, Travis Kalanick, vorrebbe adesso puntare sul business delle shared kitchens (cucine condivise) nel Paese asiatico. Infatti, secondo quanto riportato dal South China Morning Post, dopo essere riuscito a imporsi nel ...