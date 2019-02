Lecce-Ascoli abbandonata | shock Scavone | perde i sensi | ambulanza in campo

calcioweb.eu

: Lutto nel mondo del calcio: ?è morto a 81 anni Mimmo #Renna, nel giorno della “sua” #LecceAscoli - DiMarzio : Lutto nel mondo del calcio: ?è morto a 81 anni Mimmo #Renna, nel giorno della “sua” #LecceAscoli - Gazzetta_it : #SerieB, addio a #MimmoRenna, allenatore di #Lecce e #Ascoli - GoalItalia : #LecceAscoli, terribile infortunio per Scavone Grande paura e ambulanza in campo -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)interrotta –durante l’anticipo valido per il campionato di Serie B, attimi di terrore per il calciatore. Dopo un contrasto aereo, il calciatore è caduto malamente, sbattendo in maniera violenta sul terreno di gioco, ha poi perso i. Necessario l’intervento dell’, il calciatore è stato trasportato via in. Clima surreale incon i tifosi preoccupati per le condizioni del calciatore. La partita è stato sospesa, impossibile continuare, tifosi, calciatori e spettatori preoccupati per le condizioni del calciatore.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloinCalcioWeb.