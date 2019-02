La mamma del piccolo Alex | ' Noi testimoni del successo di scienza | solidarietà e amore'

La lettera della mamma di Alex Maria : "Ho assistito al trionfo della scienza e della solidarietà. Grazie" : "Tante volte mi sono chiesto perché a me, cosa avessi fatto di male per meritarmi tutta questa sofferenza, e solo ora l'ho capito: dovevo essere testimone del successo della scienza, del trionfo della solidarietà, del primato dell'amore e della vittoria su di una malattia genetica rara". La storia di Alessandro Maria Montresor ha avuto il suo lieto fine. Dopo una corsa contro il tempo per cercare un donatore e salvarlo da una rara ...

Lo sfogo della mamma di Vannini : "Per loro pena ridotta - io sconto l'ergastolo di una vita senza mio figlio" : "Continuo a chiedermi se potevo salvarlo, se potevo stargli vicino. Mi sveglierò mai da questo brutto sogno?". Una pena drasticamente ridotta rispetto alla sentenza in primo grado, la sensazione di non aver ottenuto giustizia. La mamma di Marco Vannini non si capacità per la decisione presa dalla Corte d'appello, che ha ridotto da 14 a 5 anni di carcere la pena per Antonio Ciontoli, accusato di aver ucciso involontariamente il ...

Cardito - il sospetto sulla mamma del bambino ammazzato dal compagno : perché lo poteva salvare : Dopo la confessione di Tony Essobti Badre, che ha ucciso il piccolo Giuseppe e picchiato la sorella di otto anni, è sul ruolo della madre dei piccoli che si concentrano i sospetti degli inquirenti. La donna era presente nell'appartamento di Cardito, nel Napoletano, quando il 24enne ha preso a calci

La rabbia della mamma di Vannini : "Riconsegno la tessera elettorale. Mi vergogno di essere italiana" : "Il presidente ha detto 'In nome del popolo italiano'. Il mio nome no. Io ripresenterò la mia tessera elettorale, perché mi vergogno di essere cittadina italiana". La mamma di Marco Vannini non riesce a trattenere la rabbia dopo la sentenza d'Appello che ha ridotto da 14 a 5 anni di carcere la pena per Antonio Ciontoli, in merito all'omicidio del figlio."Vergogna, è uno schifo!", ha urlato Marina subito dopo la sentenza, ...

Rubarono foto del figlio morto : esperto riesce a realizzare il desiderio della mamma di riaverle : Il super esperto informatico Michele Vitiello ha recuperato le fotografie del piccolo Gabriele Balanzino, morto a due anni, dopo aver raccolto l’appello disperato della madre Elisabetta Chiavarino. Alla donna, durante un furto in casa, era stato rubato un hard disk in cui conservava tutti i ricordi del figlio.Continua a leggere

Dramma a New York - mamma con il passeggino muore cadendo dalle scale della metropolitana : Il Dramma a Manhattan. La 22enne Malaysia Goodson stava trasportando la figlia di un anno in passeggino. La notizia ha riacceso i riflettori sulle precarie condizioni della metropolitana nella Grande Mela: poche sono le stazioni provviste di ascensori.Continua a leggere

La mamma di Elena : «Sì ai detenuti tappa-buche ma il Comune sa solo delegare» : Se avesse ancora bisogno di farsi conoscere, la battaglia di Graziella Viviano avrebbe due esortazioni-slogan di sicuro impatto nella Capitale: segnale , ma soprattutto chiudile . Parliamo di buche, ...

Jessica scompare da casa a 15 anni - l’appello della mamma : “Aiutatemi a ritrovarla” : La ragazzina è scomparsa da casa a Bolzano una settimana fa. Secondo la mamma si sarebbe allontanata con un ragazzo suo amico e altri cinque giovani e insieme si sarebbero diretti verso Venezia.Continua a leggere