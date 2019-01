S' ei piace | ei lice Aminta di Antonio Latella

Alice Cooper : 'Non mi piace mescolare la politica e il Rock and Roll' : Per molti artisti la politica è qualcosa di estraneo rispetto alla musica, per altri invece non possono non andare di pari passo, essendo la musica un potente veicolo per diffondere messaggi alle persone. Sicuramente Alice Cooper, Rockstar settantenne, fa parte dei primi. Non mescolare musica e politica L'artista di Detroit ha sottolineato che preferisce tenere per sé le opinioni politiche, senza voler mescolare la sua musica con la politica: ...