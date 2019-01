Quota 100 | tempi stretti per i dipendenti pubblici

Boldrin : Quota 100 e Reddito di cittadinanza 'spese dissennate' : Il contesto del diritto europeo non sarebbe, insomma, corresponsabile dell'afasia di cui soffre da decenni l'economia italiana. Mentre i partiti euroscettici hanno ormai conquistato un saldo consenso ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : c'è chi boccia la misura e le stime di uscita : La nuova Quota 100 è al centro del dibattito pubblico dopo la partenza sprint registrata dall'Inps e l'elevato interesse dimostrato da parte dei lavoratori potenzialmente coinvolti. Nelle prime 48 ore ...

Pensione con Quota 100? Ora c'è anche Quota 94 : come usarla : La Pensione con quota 100 ? Ora spunta anche quota 94 . Infatti col nuovo sistema previdenziale c'è la possibilità di poter andare in Pensione anche a 59 anni con almeno 35 anni di contributi maturati ...

Un economista della Lega lancia bordate contro Quota 100 : Anziché contare le pecore per prendere sonno, il Truce e il Trucidello si affannano a registrare, all’istante, il numero dei lavoratori candidati "quotacentisti" che si recano agli Uffici dell’Inps e dei patronati a reclamare la pensione di conio gialloverde. A turbare l’euforia del Duo Fasano minis

Pensioni - Boeri : “5500 domande. Dato in linea con le attese - è presto per parlare di boom per Quota 100” : “Legittimo aspettarsi nei primi giorni un maggior numero di domande ma è presto per dire che si tratti di un boom e ci sia stato un numero superiore alle aspettative ma penso che siamo abbastanza in linea con quanto ci si potesse aspettare”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Tito Boeri, a margine di un evento a Milano. L'articolo Pensioni, Boeri: “5500 domande. Dato in linea con le attese, è presto per parlare di boom ...

Pensioni - Di Maio : 'Dicevano che Quota 100 era un bluff' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 31 gennaio 2019 vedono emergere nuovi commenti di soddisfazione da parte del Governo ed in particolare dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio, mentre dai sindacati si continua a chiedere una profonda rivisitazione del sistema previdenziale e della legge Fornero (ritenendo la Quota 100 insufficiente). Nel frattempo in Senato parte l'esame del decretone. Pensioni flessibili, la soddisfazione del ministro Di ...

Pensione anticipata Quota 100 - così le date di uscita : statali entro oggi per il 1° agosto : E' già tempo di prime scadenze per i lavoratori che vogliano andare in Pensione anticipata con la quota 100 durante il 2019. L'articolato meccanismo delle finestre di uscita del decreto di introduzione delle pensioni a quota 100, pensioni anticipate con i requisiti Fornero e opzione donna è stato spiegato dalla circolare Inps numero 11 del 2019. In particolare, i lavoratori statali che vogliano uscire da lavoro per andare in Pensione con la ...

Gabriella - la 62enne esodata e rovinata dalla Legge Fornero e da 'Quota 100' : "Finché tutti gli esodati non saranno salvaguardati non si potrà parlare di superamento della Legge Fornero". A parlare è Gabriella , 62 anni e quasi 30 di contributi, che dopo essere stata beffata ...

Pensioni Quota 100 e Opzione Donna - scadenza domande e scheda sintetica : Le Pensioni con Quota 100 sono diventate realtà con la pubblicazione del 28 gennaio 2019 in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 4/19. La FLC CGIL ha riassunto in una tabella sintetica i requisiti per l’accesso a Quota 100, ma anche ad Opzione Donna, APE sociale e alla riduzione dell’anzianità contributiva per pensione anticipata. Quota 100 e Opzione Donna scuola Nel decreto c’è il riferimento alla legislazione specifica per le ...

Pensioni flessibili - è corsa alla Quota 100 : già inviate 5mila domande : L'elevata attenzione dei lavoratori rispetto alla nuova opzione di pensionamento prevista dalla legge di bilancio 2019 e attuata con la pubblicazione del "decretone" in Gazzetta Ufficiale ha trovato la conferma nei numeri delle domande inoltrate all'Inps. Secondo quanto comunicato dal Presidente del CIV Guglielmo Loy, alle cinque del pomeriggio di ieri si era registrato un flusso molto elevato di persone sia agli sportelli pubblici che al ...

Tfr e Tfs con Quota 100 : calcolo e importo prestito per liquidazione. Slide : Tfr e Tfs con Quota 100: calcolo e importo prestito per liquidazione. Slide Il governo ha diffuso delle Slide per far comprendere meglio ai diretti interessati il funzionamento di Quota 100, ma anche l’anticipo Tfr e Tfs. Si è molto parlato nei giorni scorsi di questo meccanismo, al fine di corrispondere in anticipo la liquidazione ai dipendenti statali. Il differimento dei tempi della liquidazione tra dipendenti pubblici e privati è sempre ...

Quota 100 - oltre 5.500 domande all'Inps. Folla agli sportelli - : A poche ore dalla pubblicazione della circolare illustrativa, più di 2.000 istanze sono state inoltrate per via telematica e quasi 3.400 attraverso i patronati. Salvini e Di Maio esprimono ...

Pensioni ultime notizie : simulatore Inps per Quota 100 - quando online? : Pensioni ultime notizie: simulatore Inps per Quota 100, quando online? Sul tema Pensioni ultime notizie ruotano attorno a Quota 100. La pubblicazione del decreto, il messaggio Inps e la circolare attuativa diffusa dall’Istituto di previdenza sono stati i principali eventi di questa settimana. Ma sono stati già in molti a presentare domanda per Quota 100. Infatti, si parla già di 5.500 richieste di accesso, visto che se ne sono contate 2.062 ...

Quota 100 : istruzioni per l'uso dall'Inps di Ragusa : Anche l'Inps di Ragusa ha pubblicato le circolari applicative in materia di accesso alla pensione anticipata e a tutte le nuove opzioni