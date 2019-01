Per il governo la recessione è dovuta a ' fattori transitori'

"Per uscire da recessione fare il contrario del governo" : 'Per uscire dalla recessione bisogna fare 'il contrario di quanto ha realizzato questo governo di incapaci'. Lo ha detto all' Adnkronos Silvio Berlusconi durante la sua visita in Abruzzo. Secondo il ...

Zingaretti scrive a Conte : “Governo cambi rotta - ecco 3 proposte Per fronteggiare la recessione” : Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito Democratico, scrive una lettera al Presidente del Consiglio per proporre 3 azioni urgenti per arginare la recessione. Investimenti pubblici, investimenti privati e ammortizzatori sociali devono tornare al centro della discussione pubblica.Continua a leggere

Addio alla busta arancione : governo la elimina Per pagare gli stipendi del nuovo cda Inps : La busta arancione non esisterà più: il governo formato da Lega e M5s ha deciso di abolire la comunicazione postale inviata ai lavoratori per sapere quando e con che assegno potranno andare in pensione. La cancellazione serve per risparmiare fondi da dirottare ai 5 nuovi membri del consiglio d'amministrazione, ripristinato proprio dall'attuale governo.Continua a leggere

Diciotti - Minniti : “Salvini? Ha usato ostaggi Per trattativa con Ue. M5s? Forse salverà il governo ma Perderà l’anima” : Duro attacco dell’ex ministro dell’Interno, Marco Minniti, contro il governo gialloverde sulla gestione delle vicende Diciotti e Sea Watch. Ospite di Omnibus (La7), Minniti accusa: “Il governo M5s-Lega ha tenuto viva una strategia della tensione comunicativa, cioè ci hanno spiegato che stava arrivando una nave con 47 migranti e che quella era una invasione. Non era né una emergenza, né una invasione, ma abbiamo trattato la ...

Sondaggi - il 57% degli italiani è contrario al processo Per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s. Fiducia nel governo al 43% : Per il 57% degli italiani, il Senato dovrebbe negare l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Ad essere favorevole al processo al ministro dell’Interno è invece il 38% delle persone intervistate da Emg Acqua. Il Sondaggio dell’istituto – realizzato il 29 gennaio – è stato presentato ad Agorà su Rai 3. Per il leader della Lega è arrivata nei giorni scorsi una richiesta di autorizzazione a ...

I grillini mandano l’Italia in recessione : serve un nuovo Governo Per evitare patrimoniale : Il disastro annunciato! L’Italia finisce in recessione tecnica. La poca competenza grillina ha affondato il nostro Paese. L’Istat nelle sue

Caso Diciotti - Salvini : "Nessun Pericolo Per il governo" : La tenuta del governo di Giuseppe Conte non sarà messa in discussione dal voto in Senato sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il Caso della nave Diciotti. Lo ha riferito lo stesso Ministro dell'Interno dopo aver preso parte al question time alla Camera dei Deputati.Salvini si è detto fiducioso non soltanto del voto a suo favore da parte del Movimento 5 Stelle, ma è convinto che l'intero Senato lo supporterà ...

Veneto : Zaia - 'in arrivo 23 mln Per le Province - grazie a governo e Salvini' : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - “L’aria sta velocemente cambiando e del cambiamento fa parte anche una nuova e positiva attenzione ai territori da parte del livello nazionale. Dopo i 33 milioni assegnati pochi giorni fa ai Comuni veneti con meno di ventimila abitanti, oggi la buona notizia che oltre

Abruzzo - primo test reale Per governo e Pd dopo mesi di sondaggi : Giovanni Legnini, vicepresidente del Csm dal 2014 al 2018 e prima sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con Enrico Letta e sottosegretario all'Economia con Matteo Renzi, ha accettato la sfida ...

Conte dà la coPertura al suo vicepremier : "Sulla Diciotti decisione di tutto il governo" : 'Il dato politico - ha spiegato - è che questa vicenda va inquadrata nell'ambito di una politica specifica del governo nel campo dell'immigrazione e va letto così'. La blindatura del periclitante ...

Il governo non ha mantenuto le promesse sui fondi Per le espulsioni? : ... pertanto, una seria ed efficace politica dei rimpatri risulta indifferibile e prioritaria', e che 'nell'ottica di una gestione delle risorse pubbliche efficiente e congruente con le azioni politiche ...

Pil - Conte : 'Mi aspetto un'ulteriore contrazione - ma poi recuPereremo' - Governo : 'Colpa di chi ci ha preceduto' : Dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo". "Sbagliato dire che le imprese sono il nostro nemico" - "Dire che consideriamo le imprese ...

Perché il caso Diciotti è il punto di non ritorno del Governo Conte : Nonostante Conte ci abbia messo la faccia, la questione Diciotti è tutt'altro che risolta. Se Di Maio vota sì, allora sconfessa una decisione collegiale che è diventata il simbolo del nuovo corso dell'intero Governo in tema di immigrazione. Se Di Maio vota no, rinnega esplicitamente uno dei punti cardine dello spirito del Movimento 5 Stelle e dimostra tutta la sua subalternità a Salvini.Continua a leggere

Diciotti - Salvini : nessun Pericolo Per governo : Roma, 30 gen., askanews, - Il Movimento Cinque stelle voterà si alla richiesta per l'autozzazione a procedere contro di lei? 'Io non elucubro sui forse. Non c'è nessun pericolo per il governo', ha ...