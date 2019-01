Nasce Wired Middle East

wired

: RT @BorsadelCredito: In Cina ogni tre giorni nasce una startup che diventerà un unicorno: 97 i nuovi unircorni del 2018, valutati 178 milia… - ivan_pellegrini : RT @BorsadelCredito: In Cina ogni tre giorni nasce una startup che diventerà un unicorno: 97 i nuovi unircorni del 2018, valutati 178 milia… - BorsadelCredito : In Cina ogni tre giorni nasce una startup che diventerà un unicorno: 97 i nuovi unircorni del 2018, valutati 178 mi… - ItaliaStartUp_ : In Cina ogni tre giorni nasce una startup che diventerà un unicorno -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Condé Nast International e Nervora hanno annunciato oggi l’imminente lancio di. La nuova edizione disarà la quinta del brand a livello internazionale e sarà pubblicata con un accordo di licenza da Nervora, la media company che ha sede a Dubai e che già pubblica la versione araba di Vogue. Si tratta, a livello internazionale, del primo accordo di licenza di Condé Nast International pere rafforza la presenza dell’azienda in Medioriente., un’autorità globale nel campo della tecnologia, dell’innovazione e delle idee raggiunge una platea globale superiore ai 48 milioni di persone. Una fonte imprescindibile di informazioni e idee in un mondo in costante cambiamento, letta dai più influenti innovatori globali. Per il compianto Steve Jobs era una “lettura obbligata”, per Richard Branson “è sempre ...