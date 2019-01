Meteo Trentino Alto Adige | Gennaio diviso in due

meteoweb.eu

: RT @dpcpat1: AVVISO METEO PER NEVICATE ABBONDANTI IN MONTAGNA Protezione civile del Trentino comunica che oggi, giovedì 31 gennaio 2019,… - Papa_Kwesi_ : RT @dpcpat1: AVVISO METEO PER NEVICATE ABBONDANTI IN MONTAGNA Protezione civile del Trentino comunica che oggi, giovedì 31 gennaio 2019,… - Garda_Post : La Protezione civile del Trentino ha emesso oggi, giovedì 31, un avviso meteo per nevicate abbondanti in montagna. - VVFLevicoTerme : RT @dpcpat1: ALLERTA ORDINARIA (GIALLA) Protezione civile del Trentino comunica che oggi, giovedì 31 gennaio 2019, è stata emessa l’allert… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Il mese di2019, in, sarà ricordato come un mesein due dal punto di vistarologico. Il consueto bilancio del Serviziodella Provincia parla di un’area, quella situata all’estremo nord, nei pressi del confine con l’Austria, caratterizzata da grandi quantità di neve.Al contrario, nella parte più meridionale del territorio, grazie anche alla presenza del Foehn, si sono registrate poche precipitazioni e un clima sostanzialmente secco.Situazione decisamente diversificata anche per quanto riguarda le temperature: decisamente miti, eccezion fatta per gli ultimi giorni, nel fondovalle, fredde sopra la media, invece, in montagna e nelle vallate più alte.Per dare un’idea della forte escursione termica registrata in, basta pensare che nel giorno dell’Epifania, alla stazionerologica di Laimburg, sono stati ...