Lazio | ufficiale Romulo in prestito

Calciomercato Spal - ufficiale : Murgia in prestito dalla Lazio : FERRARA - Un giovane centrocampista alla corte di Leonardo Semplici : Alessandro Murgia vestirà la maglia della Spal . Il classe '96, che ha esordito in A nella stagione 2016-2017 e ha deciso con un ...

Lazio - adesso è ufficiale : Caceres in prestito alla Juventus : Martin Caceres è un nuovo giocatore della Juventus, pronto per la panchina a Bergamo contro l'Atalanta. 'Juventus Football Club comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Lazio per l'...