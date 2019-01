eBook Reader | i migliori da comprare

chimerarevo

: @VirnaBalanzin Posso barare? Il mio ebook reader e un carica batterie solare! ?? - cipgianni : @VirnaBalanzin Posso barare? Il mio ebook reader e un carica batterie solare! ?? - GiaAbate : Il Passaggio (Justin Cronin) the Passage #thepassage #justincronin #scifi #horror #apocalypse #fantasybooks… -

(Di venerdì 1 febbraio 2019) Glihanno letteralmente cambiato le abitudini degli amanti della lettura. Si tratta, per chi non lo sapesse, di dispositivi dedicati che permettono di leggere libri in formato elettronico, di solito questi libri si acquistano leggi di più...