Biglietti in prevendita per i concerti di J-Ax con gli Articolo 31 dopo la sorpresa

Nek all’Arena di Verona con il nuovo album : Biglietti in prevendita per il concerto di settembre : Nek all'Arena di Verona sarà in concerto il prossimo 22 settembre. A due anni dal concerto-evento del 2017, sold out con 12.000 persone presenti nel tempio della musica, Nek annuncia un nuovo spettacolo all'Arena di Verona, che arriverà al termine della tournée estiva per la presentazione del nuovo disco di inediti. I biglietti per assistere al concerto di Nek all'Arena di Verona saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al FilGood ...

Annunciato il tour estivo di Carl Brave - nuove date tra giugno e agosto 2019 : Biglietti in prevendita : Non solo teatri e Rock In Roma per la rivelazione della scena indie del 2018: il nuovo tour estivo di Carl Brave porterà il cantautore in giro per i festival musicali più importanti d'Italia tra giugno e agosto. Dopo il tour teatrale già completamente sold out - in partenza il 4 marzo dal Teatro degli Arcimboldi di Milano per terminare all’Auditorium Parco della Musica di Roma il 31 marzo - Carl Brave ha Annunciato le prime date ufficiali del ...

Concerti di Woody Allen in Italia nel 2019 - a Milano con la New Orleans Jazz Band : Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Woody Allen in Italia nel 2019 con la New Orleans Jazz Band, con la tournée del regista che è pronta a sbarcare in Europa per tre date totali, una delle quali in programma al Teatro degli Arcimboldi di Milano. L'evento è in programma per il 28 giugno e sarà ospitato dal teatro della città meneghina con biglietti in prevendita su TicketOne a cominciare dalle 10 del 1° febbraio. I costi dei tagliandi partono da 75 ...

James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran - anche a Roma e Milano : info sui Biglietti in prevendita : James Bay e Zara Larsson in tour con Ed Sheeran, nel 2019. I due artisti si uniranno al cantautore britannico per la tournée mondiale che farà tappa in Italia per tre concerti a Roma, Milano e Firenze. James Bay e Zara Larsson saranno supporters di alcuni dei concerti di Ed Sheeran in programma quest'anno ma non di tutti: per quanto riguarda l'Italia, i fan che si recheranno ai concerti negli stadi di Roma e di Milano potranno assistere anche ...

Raddoppia il concerto di Daniele Silvestri a Roma per i 25 anni di carriera : info e Biglietti in prevendita : Continuano i programmi per i festeggiamenti dei 25 anni di carriera, con un nuovo concerto di Daniele Silvestri a Roma che si aggiunge a quello già annunciato per il mese di ottobre al Palazzo dello Sport. Si tratta di un nuovo live concepito per i 25 anni di carriera dell'artista, per la prima volta sul palco delle grandi arene indoor italiane dopo l'esperimento in Cose che abbiamo in comune nel quale ha raccolto anche alcuni amici con i ...

Riparte da Treviso il tour di J-Ax con gli Articolo 31 per i 25 anni di carriera : info Biglietti in prevendita : Dopo la trionfale residency al Fabrique di Milano, è pronto a ripartire il tour di J-Ax con gli Articolo 31 con il quale si darà nuova linfa alla reunion che Alessandro Aleotti aveva pensato per il ritorno sul palco da solista. E così, J-Ax e DJ Jad torneranno ancora sul palco per la data annunciata al Core Festival di Treviso, quella del 9 giugno, per la quale sono già in vendita i biglietti. Ogni transazione consente di acquistare un ...

Annunciato il tour di Enrico Nigiotti per Cenerentola dopo Sanremo 2019 : Biglietti in prevendita : dopo l'annuncio del repack di Cenerentola, arriva il tour di Enrico Nigiotti con il quale l'artista livornese tornerà a calcare il palco della dimensione che gli è più congeniale, quella del live, che ha già condotto per il tour di supporto al nuovo album rilasciato nel mese di settembre. La partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano Nonno Hollywood è valsa una nuova resa del disco che Enrico Nigiotti ha deciso di intitolare ...

Il tour europeo di Capo Plaza parte il 5 marzo e passa per Milano : Biglietti in prevendita : parte il 5 marzo da Berlino il tour europeo di Capo Plaza che farà tappa anche in Italia per una sola serata, a Milano. 10 giorni dopo aver conquistato il doppio disco di platino per l'album d'esordio 20, Capo Plaza annuncia il suo primo tour europeo che avrà una tappa finale in Italia, il 26 marzo. Ad accogliere il live del rapper salernitano sarà l'Alcatraz di Milano e i biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita su ...

Al via la prevendita generale dei Biglietti per il tour di Ligabue negli stadi al via da Bari : Dopo la chiusura della prelazione per gli iscritti al Bar Mario, inizia oggi - lunedì 28 gennaio - la prevendita generale per i biglietti del tour negli stadi di Ligabue, al via dallo stadio San Nicola di Bari il 14 giugno prossimo. I biglietti saranno consegnati secondo le modalità classiche, con consegna sul luogo dell'evento e tramite corriere espresso. Nel primo caso, occorre presentarsi in cassa con una copia del proprio documento ...

Alice Merton in Italia - in concerto a Roma e Milano : Biglietti in prevendita : Alice Merton in Italia per due concerti nel mese di maggio 2019. Sono stati annunciati gli spettacoli in programma per il tour europeo che nel 2019 porterà Alice Merton ad esibirsi anche nella penisola per due serate live a Roma e a Milano. Alice Merton in Italia si esibirà il 22 maggio all'Auditorium Parco della Musica della Roma, nella Sala Petrassi, e il 23 maggio ai Magazzini Generali di Milano, per gli unici due eventi nostrani del suo ...

Un concerto di Gino Paoli per festeggiare 60 anni di carriera : info e Biglietti in prevendita : Si avvicina il concerto di Gino Paoli per festeggiare i primi 60 anni di carriera dell'artista genovese, che per l'occasione ha voluto ribattezzare l'evento con il titolo Una lunga storia. Il 12 maggio è la data scelta per il concerto all'Auditorium Parco della Musica presso la sala Santa Cecilia, con biglietti che sono già in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Nel corso del concerto saranno portati alcuni dei più ...

Le nuove date del tour estivo di Salmo da Treviso a Barolo e al Lucca Summer Festival : Biglietti in prevendita : Sono state annunciate nuove date per il tour estivo di Salmo per la presentazione dell'album Playlist. Dopo i concerti invernali attesi nei prossimi mesi, Salmo conferma che porterà il suo nuovo disco in giro per l'Italia anche in estate per una serie di appuntamenti live in tutta la penisola in alcuni dei Festival più prestigiosi. I tre concerti che si aggiungono oggi al calendario già annunciato sono quelli dell'8 giugno a Treviso (Home ...

Ufficiali i concerti negli stadi di Ligabue - tutte le date da Bari a Roma : info Biglietti in prevendita : Sono finalmente annunciati i concerti negli stadi di Ligabue. Le date sono arrivate nel corso dell'anteprima che l'artista ha voluto lanciare sul suo canale YouTube e nella quale ha rivelato l'intero calendario della tournée che sarà dedicata a Start e del quale ha già rilasciato Luci D'America. Si parte immediatamente con la data del 14 giugno allo stadio San Nicola di Bari, per continuare con quella del 17 al San Filippo di Messina. Il 21 ...

Paolo Conte a Trieste e Brescia - 2 nuovi concerti nel 2019 : Biglietti in prevendita dopo Live in Caracalla : Paolo Conte a Trieste e Brescia per due concerti in Italia nel 2019. dopo il grande successo degli eventi dello scorso anno, sono stati annunciati due nuovi spettacoli in programma tra i mesi di maggio e di giugno, nell'ambito della nuova tournée. Il 18 maggio, Paolo Conte si esibirà a Trieste, per un concerto al Teatro Rossetti. Il 29 giugno invece sarà in Piazza della Loggia a Brescia. Sono questi gli unici due eventi in programma ...