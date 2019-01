Ancora neve al Nord - pioggia e vento al Centro-Sud : Precipitazioni già da questa notte, maltempo fino a domenica. Attesi dieci centimetri a Torino, scuole chiuse ad Asti e Cuneo. Novanta in ospedale tra Firenze, Prato ed Empoli

Ancora neve e freddo : 24 ore di allerta Rischio gelicidio | : L’avviso è di colore giallo dalle 16 di oggi fino alle 23 di domani. Sarà arancione solo per le province di Savona e Genova dalle 8 alle 18

Ancora neve e freddo : 24 ore di allerta Rischio gelicidio nel levante ligure : L’avviso è di colore giallo dalle 16 di oggi fino alle 23 di domani. Sarà arancione solo per le province di Savona e Genova dalle 8 alle 18

Lo spettacolo della NEVE alle porte di Roma - i Castelli diventano una fiaba. Ancora nevicate in Toscana - i Giorni della Merla si concludono così [GALLERY] : 1/32 Rocca di Papa ...

Meteo Protezione Civile domani : Ancora instabile - dalla sera peggioramento con neve al Nord-Ovest : Nella giornata di domani, ultimo giorno di Gennaio, avremo ancora condizioni di spiccata instabilità atmosferica. Un peggioramento è atteso in particolar modo nella serata sui settori tirrenici,...

Ancora una perturbazione sulla Penisola - piogge e neve e venti forti previsti per i prossimi giorni : Roma - L'Europa centro-settentrionale rimarrà sede di una vasta circolazione ciclonica fredda che ospiterà numerosi vortici depressionari. Questi orchestreranno diverse perturbazioni che in serie interesseranno, oltre che il Vecchio Continente, anche il Mediterrrano e l'Italia. Ci attende dunque una settimana decisamente dinamica con via vai di perturbazioni e tempo spesso instabile, a tratti perturbato e mediamente freddo, ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla NEVE - piogge torrenziali e freddo in Puglia. E non è Ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Meteo : vortice ciclonico oggi nel mar Ionio - Ancora tanto maltempo e neve al centro-sud : Venti forti, pioggia, freddo e neve : questi sono gli elementi principali che possiamo osservare questa mattina sulle regioni del centro-sud. La depressione molto vasta e profonda formatasi ieri nel...

Maltempo - Ancora venti di burrasca - piogge e neve al Centro-Sud : Roma, 24 gen., askanews, - ancora venti di burrasca, piogge e neve al Centro-Sud, e la Protezione civile ha emanato allerta arancione su Puglia e Basilicata. 'Una profonda area depressionaria, ...

Meteo - il maltempo non molla : Ancora tanta neve e temperature in picchiata : Il maltempo non molla. Dopo la neve ecco il gelo artico. Da diversi giorni infatti l’Italia è in balia di un profondo vortice di bassa pressione che sta dispensando forte maltempo su molte Regioni. Nelle prossime ore è atteso comunque un graduale miglioramento al settentrione mentre sul resto d’Italia il tempo rimarrà fortemente compromesso con il ciclone mediterraneo pronto a scatenarsi. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che a partire da ...

Maltempo - domani è Ancora allerta meteo : rischio neve e ghiaccio previsioni : Leggi anche Cronaca Emergenza neve: i volontari in azione, attenzione alle strade cronaca Automobili bloccate nella neve: sul posto Vigili del fuoco e Carabinieri A Santa Fiora operai del comune al ...

Maltempo Toscana : Ancora neve sull’Amiata : Continua a nevicare in modo debole ma continuo sul Comprensorio dell’Amiata. Oltre alle aperture di oggi (Sciovie Jolly e Asso di Fiori e Seggiovia Cantore al servizio della pista Vetta) la Societa’ ISA ha comunicato per domani Domenica 20 gennaio la possibilita’ di apertura della Pista Direttissima servita dalla Seggiovia Macinaie. La pista era stata oggetto di importanti lavori di produzione di neve con innevamento ...

Previsioni Meteo - il Vortice Polare piomba sull’Italia tra 23 e 24 Gennaio : tanta NEVE al Centro/Sud - Nord Ancora una volta fuori dai giochi : 1/19 ...