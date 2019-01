Un polacco al Milan con il numero 19 | è stato Leonardo a ' consigliare' Piatek

Super Piatek porta il Milan in semifinale Doppietta del polacco e il Napoli va ko : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Milan: Donnarumma G., Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Bakayoko, Paquetá, Castillejo, Piatek, Borini. Napoli: Meret, Malcuit, Koulibaly, ...

Milan-Napoli - avanti i campani a 2 - 05. Derby polacco in attacco Piatek Vs Milik - favorito l’azzurro : La 21esima di campionato è la giornata dei big match, a cominciare dall’ anticipo del sabato sera Milan-Napoli. I rossoneri si sono ripresi il quarto posto e devono difenderlo dalle romane, gli azzurri non mollano l’inseguimento alla Juventus. La gara si preannuncia combattuta, ma gli analisti di Sisal Matchpoint favoriscono i campani, che non perdono contro il Milan dal 2014: il segno 2 è a 2,05. La vittoria rossonera è offerta a 3,60, a ...

Presentazione Piatek - il polacco : “Milan un sogno” : Presentazione Piatek, ecco il nuovo 9 rossonero- In casa Milan è il Piatek Day. Il giorno dell’insediamento ufficiale del bomber polacco, vice capocannoniere del campionato, nella casa rossonera. Dopo settimane di trattative, tira e molla e indiscrezioni Leonardo è riuscito a consegnare a Gattuso un attaccante che, almeno sulla carta, sembra più motivato di quell’Higuain […] L'articolo Presentazione Piatek, il polacco: ...

Piatek Milan - l’attaccante polacco è ufficialmente un giocatore rossonero : Piatek Milan – Dopo le visite mediche della mattinata e la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero per i prossimi 4 anni e mezzo, arrivata nella serata di oggi, ora Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore della società meneghina. Ad annunciarlo è stato un comunicato pubblicato dalla stessa squadra lombarda sul proprio […] L'articolo Piatek Milan, l’attaccante polacco è ufficialmente un giocatore rossonero proviene da ...

Milan - Piatek pronto al debutto : derby polacco con Milik : Krystof Piatek non avrà nemmeno il tempo di guardarsi attorno e di ambientarsi a Milano. Si parte subito e si parte forte, dal doppio appuntamento con il Napoli sull'asse campionato/Coppa Italia e ...

Milan - Piatek è tuo! Il polacco in rossonero a titolo definitivo : Il calciomercato del Milan si muove e non lo fa a caso. Chiusa una trattativa aperta, quasi a sorpresa, pochi giorni fa.Con Gonzalo Higuain in procinto di trasferirsi al Chelsea, il Milan si è messo subito alla ricerca di un centravanti. L’idea era quella di trovare un giocatore in grado di sollevare le sorti dell’attacco rossonero. Ecco perché i riflettori sono stati attivati subito sul bomber del Genoa Krzysztof Piatek (13 gol ...