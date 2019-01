Processo a Salvini | «se M5S vota sì salta tutto» Verdetto in 2 mesi | oggi la Giunta

Fedriga : se M5s dice sì a Processo Salvini - tutto in discussione : Roma, 30 gen., askanews, - Se il Movimento cinque stelle vota sì all'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti c'è il rischio che cada il governo? "Dal mio punto di vista c'...

Sibilia : Processo a Salvini per caso Diciotti? M5s vota sì in aula : Una manovra politica? No, non mi permetterei... Andiamo a vedere perchè la procura di Catania archivia e il tribunale dei ministri no", ha osservato. 30 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Annalisa Chirico : "Processo o no Matteo Salvini ne uscirà rafforzato - Luigi Di Maio no" : Matteo Salvini cadrà in piedi, Luigi Di Maio no. "Comunque vada la partita, se andrà a processo o meno, Salvini ne esce rafforzato", spiega Annalisa Chirico, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Se va a processo sarà vittima dei giudici, se non ci andrà vuol dire che la sua linea sull'immi

Diciotti - Conte : 'Una mia responsabilità' - Salvini : 'Processo non va fatto' - Di Battista : 'Premier scriva a giudici' : La presa di posizione del premier, seguita dall'annuncio di un vertice notturno a Roma, arriva dopo una giornata confusa e piena di colpi di scena: prima la lettera aperta del ministro dell'Interno ...

Diciotti - Conte : me ne assumo la responsabilità | Salvini cambia idea sul Processo | Di Battista : M5s voterà sì : Nel giorno in cui il vicepremier chiede ai senatori un passo indietro sull'autorizzazione a procedere nei suoi confronti, trapelano indiscrezioni dei funzionari del Viminale di cui "la ricostruzione del Tribunale dei Ministri non ha tenuto conto".

Diciotti - M5s spaccato sul Processo a Salvini. Sponda Conte salva l'alleanza : Perché una parte dei parlamentari, al di là dell'opportunità politica, è davvero convinto che quello di Salvini non sia un caso che rientri nelle fattispecie in cui dire sì all'autorizzazione. 'È ...

Migranti - Salvini cambia idea : 'No al mio Processo' - i 5 stelle si dividono : Il Vicepremier ha cambiato idea a margine della sua iniziale volontà di autorizzare la richiesta avanzata dal tribunale dei Ministri di Catania, di procedere in giudizio contro il ministro dell'Interno per aver tenuto bloccata per diversi giorni la nave Diciotti nell'estate 2018, non autorizzando lo sbarco dei Migranti a bordo di quest'ultima. Il leader de Carroccio ha deciso di opporsi ad un suo eventuale processo, a mezzo lettera inviata al ...

Di Battista sul caso Diciotti-Salvini : "M5S dirà sì al Processo anche se non è giusto" : 'Qualora fossa successa questa cosa a Di Maio , lui avrebbe rinunciato all' immunità , cosa che disse Salvini , ma ha cambiato versione '. Così, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta , Alessandro Di ...

Porta a porta - Alessandro Di Battista fa cadere il governo : "Il M5s voterà sì al Processo contro Salvini" : Sì al processo a Matteo Salvini, no alla Tav. È Alessandro Di Battista, ospite di Bruno Vespa a porta a porta, a svelare la vera anima del Movimento 5 Stelle e a inguaiare Luigi Di Maio, lanciando granate sulla già precaria stabilità del governo M5s-Lega. "Salvini non lo conosco adeguatamente, ci si

Salvini e il Processo per la Diciotti - Di Battista : «Al suo posto Di Maio avrebbe rinunciato all'immunità» : «Vorrei far notare che qualora fosse successo a Di Maio, avrebbe rinunciato all'immunità. Salvini aveva detto `Processatemi´ , quindi ha cambiato versione ». Lo ha affermato l'esponente del M5S ...

Caso Diciotti - da Salvini a Processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...