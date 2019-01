Maltempo | gli Usa nella morsa del gelo | -23°C a Chicago | si toccano i -28°C a Minneapolis

Maltempo - bufera di neve in Toscana : situazione in miglioramento sulla Siena-Grosseto : E’ in via di miglioramento, anche se la strada rimane ancora chiusa tra Paganico (Grosseto) e Orgia, nel comune di Sovicille (Siena), la situazione lungo la statale 223 Siena-Grosseto dove a causa delle neve e dell’intraversamento di alcuni mezzi sono rimasti bloccati per ore auto, camion e anche alcuni pullman. In particolare, si spiega dalla polstrada e dalla protezione civile regionale, la situazione e’ in via di ...

Maltempo - mare mosso a Portofino : lezioni a distanza per gli studenti : A causa di vento forte e mare mosso oggi un’altra lezione si tiene all’interno del Teatrino Comunale di Portofino per i 7 giovani studenti del Borgo: lo rende noto il Comune di Portofino, sottolineando che a causa dell’isolamento forzato dovuto alla mareggiata di ottobre i giovani portofinesi seguono le lezioni in un’aula “tutta speciale, in un luogo simbolo per il paese, voluta fortemente dall’amministrazione ...

Previsioni Meteo - staffetta di cicloni atlantici fino al 3 Febbraio : Maltempo diffuso con freddo - neve e nubifragi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/22 ...

Meteo oggi : la settimana si apre col Maltempo al centro-sud - migliora al nord. In settimana altra neve : Una rapida perturbazione nord atlantica sta attraversando l'Italia dove sta regalando precipitazioni a tratti diffuse, specie al nord e sul versante tirrenico (maggiormente esposti alle umide e...

Maltempo - piogge torrenziali in Puglia : gli effetti del Ciclone Polare fanno scattare il livello di guardia per il fiume Ofanto [LIVE] : Si sta innalzando il fiume Ofanto, che è a un metro dal livello di guardia: l’allerta meteo in Puglia è “arancione” per le prossime ore, con rischio idrogeologico per temporali, idraulico, con forte vento e possibili precipitazioni nevose. L’assessore alla Protezione Civile, Maria Iannella, ha dichiarato: “Pericoli per la popolazione sono da escludere, ma se nelle prossime ore dovesse ulteriormente salire il livello ...

Nel Potentino Maltempo in miglioramento : ANSA, - POTENZA, 26 GEN - E' in miglioramento la situazione del maltempo nel Potentino, dove, comunque, il sindaco del capoluogo lucano e quelli di numerosi altri Comuni avevano già disposto ieri la ...

Maltempo Basilicata : situazione in miglioramento a Potenza - oggi scuole chiuse : La situazione meteo a Potenza e provincia è in miglioramento: in via precauzionale, il sindaco del capoluogo lucano e quelli di numerosi altri Comuni avevano disposto ieri la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido anche per la giornata di oggi. I Vigili del Fuoco sono impegnati in queste ore in particolare per liberare le strade dai rami caduti a causa dell’abbondante nevicata di ieri. Si segnalano in diversi ...

Maltempo - Ciclone Polare al Sud : Basilicata sommersa dalla NEVE - piogge torrenziali e freddo in Puglia. E non è ancora finita [GALLERY] : 1/20 ...

Maltempo Veneto - allerta valanghe : “Non rinuovere gli alberi caduti” : Arpav ha reso noto in quali aree dei Comuni del Veneto colpiti dal Maltempo dello scorso autunno si può intervenire con interventi di rimozione degli alberi schiantati, e dove invece è meglio lasciare i tronchi dove stanno, per scongiurare il rischio valanghe. In alcune zone, infatti, “è meglio lasciare le piante a terra perché possono avere una funzione protettrice degli abitati e della viabilità”, spiega il direttore di Avepa ...

Maltempo Puglia : campi allagati e smottamenti in Murgia : campi nuovamente sommersi dall’acqua, denuncia in una nota Coldiretti Puglia, per l’ondata di Maltempo che sta imperversando nelle ultime ore, con decine di segnalazioni da Gravina, Spinazzola, Poggiorsini e Altamura di centinaia di ettari allagati e piantine portate via da veri e propri torrenti di acqua. “Gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica da parte dei Consorzi commissariati sono evidenti sul ...

Maltempo Bari - consiglieri regionali : “Piove nel nuovo palazzo della Regione” : Piove nel nuovo palazzo della Regione Puglia a Bari. “Speriamo per problemi transitori e superabili, altrimenti a rischio l’immagine della Puglia”, è l’auspicio dei consiglieri regionali di Direzione Italia (Ignazio Zullo, Francesco Ventola, Luigi Manca e Renato Perrini) che in una nota sottolineano che “le forti piogge di queste ore stanno mettendo già a dura prova il nuovo edificio che sta per diventare operativo ...

Maltempo - frana a Ischia dopo la pioggia : isola tagliata in due : Il Maltempo che in questi giorni ha interessato l’Italia ha causato disagi in Campania, in particolare a Ischia dove una valanga di terriccio e massi si è abbattuta dopo la mezzanotte di ieri sulla litoranea tra Casamicciola Terme e Lacco Ameno, la ex strada statale 270, nel tratto antistante l’eliporto. La valanga ha tagliato di fatto l’isola in due in quanto ha bloccato la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Al ...

Maltempo e gelo negli USA : freddo polare nel Midwest : Ondata di freddo nel nord del Midwest, negli Stati Uniti: la colonnina di mercurio è scesa fino a -40/45°C sotto zero (incluso il fattore wind chill) in alcune zone del Wisconsin e del Minnesota e fino a -34/37°C nel Nord e Sud Dakota. Secondo le previsioni, l’ondata di freddo durerà fino alla prossima settimana: è inoltre atteso un ulteriore calo delle temperature a metà settimana. L'articolo Maltempo e gelo negli USA: freddo polare nel ...

Allerta Meteo Puglia : criticità arancione per Maltempo : Il centro funzionale della Protezione Civile regionale ha diramato l’avviso di condizioni metereologiche avverse, concernenti la possibilità dalle ore 20, e per le successive 24-36 ore, di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; i fenomeni potranno essere accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento, nevicate sparse a quote superiori a 400-600 metri, con apporti al ...