CR7 chi? Il fenomeno oggi è Zapata | Juve addio Triplete | l’Atalanta vola in semifinale di

Cristiano Ronaldo lascia il tribunale di Madrid : CR7 chiude il caso con il fisco spagnolo - le prime parole del portoghese : E’ terminata l’udienza riguardante il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo che si è presentato stamattina in tribunale a Madrid per l’accusa di evasione fiscale. Nel dettaglio il calciatore portoghese ha chiuso il contenzioso con il fisco spagnolo, CR7 ha patteggiato una condanna di due anni di carcere e una multa di 3,2 milioni di euro. La pena detentiva sarà commutata in un’ulteriore ammenda di 365mila ...

Serie A - Juventus-Chievo : Allegri e il retroscena sul rigore di CR7 : Serie A, Juventus-Chievo: Allegri parla del rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo Allegri ha rivelato a Sky Sport che Cristiano Ronaldo aveva sbagliato un rigore anche in allenamento: Io non guardo ...

Juventus-Chievo 3-0 - bianconeri a +9 : CR7 sbaglia un rigore : Roma, 21 gen. , askanews, Tutto facile per la Juve nell'ultimo posticipo della prima di ritorno del campionato di serie A. La formazione bianconera supera 3-0 il Chievo e si riporta a +9 sul Napoli. ...

Juve-Chievo 3-0 - a segno Costa - Emre Can e Rugani. CR7 sbaglia un rigore : Tutto facile per la Juve contro l'ultima della classe: 3-0 al Chievo e di nuovo +9 sul Napoli. Non segnano i soliti noti, Ronaldo in testa, ma poco conta, il carrarmato di Allegri non conosce ostacoli.

Juve-Chievo 3-0 : Costa - Can e Rugani bastano - Sorrentino para rigore a CR7|classifica : I bianconeri tornano serenamente a +9 sul Napoli: due reti nel prim tempo e il difensore completa le marcature nella ripresa

CR7 - il tribunale lo aspetta. Oggi il Chievo - poi in aula a Madrid : Era atteso Oggi a Madrid, ma l'appuntamento di Cristiano Ronaldo col tribunale spagnolo è stato spostato a domani per la concomitanza con la partita di stasera della Juventus con il Chievo. Il ...

Juventus - contro il Chievo ci sarà un po' di turnover : Bernardeschi in avanti con CR7 : La Juventus, stamattina, si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro il Chievo. Subito dopo la seduta, Massimiliano Allegri ha tenuto la classica conferenza stampa della vigilia e ha dato qualche indicazione di formazione. Il tecnico della Juve ha annunciato che contro il Chievo in porta ci sarà Mattia Perin e che in difesa si rivedranno Mattia De Sciglio e Daniele Rugani. Il numero 24 bianconero prenderà il posto di uno fra ...

Cristiano Ronaldo ‘fa i conti’ con il Fisco spagnolo : CR7 si dichiarerà colpevole : Cristiano Ronaldo martedì a Madrid per il processo in cui è imputato per evasione fiscale: CR7 ha raggiunto un accordo con il Fisco spagnolo e si dichiarerà colpevole in tribunale Dopo le gioie della Supercoppa Italiana, conquistata con la Juventus a Gedda, Cristiano Ronaldo volerà a Madrid per affrontare il processo in cui è imputato per evasione fiscale. CR7, che lunedì scenderà in campo contro il Chievo, volerà martedì nella capitale ...

PAGELLE / Juventus Milan - 1-0 - : Chiellini e CR7 migliori in campo - i voti della partita - Supercoppa Italiana - : PAGELLE Juventus Milan: i voti della Supercoppa Italiana. E' dei bianconeri il trofeo, per l'ottava volta: decide il gol di Cristiano Ronaldo al 61' minuto.

CRISTIANO RONALDO - AVVOCATO MAYORGA INCONTRA EX DI CR7/ Legale - 'Prove compromettenti' : chi è Jasmine Lennard : CRISTIANO RONALDO accusato di stupro. Ultime notizie Juventus, l'AVVOCATO di Kathryn MAYORGA INCONTRA l'ex di CR7: accuse rispedite al mittente.

Supercoppa - Juventus vicina al primo trofeo stagionale : a 1 - 25. Ronaldo Vs Higuain - chi segna di più? Avanti CR7 a 2 - 50 : È la prima finale della stagione e mette di fronte per la terza volta Juventus e Milan. La Supercoppa italiana, che si giocherà per la prima volta in Arabia Saudita, è l’occasione per mettere le mani sul primo trofeo stagionale e i bianconeri si presentano al match in pompa magna. Imbattuti in campionato e con ben 22 punti di vantaggio sui rossoneri, gli uomini di Allegri partono con il pronostico nettamente dalla loro parte: gli analisti ...

Ronaldo - chiesto dna dalla polizia Legale CR7 : rapporto consensuale : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. Lo scopo è quello confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine Segui su affaritaliani.it