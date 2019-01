Xbox Game Pass continua a crescere con un nuovo gioco a gennaio e cinque titoli

Il secondo episodio di Life is Strange 2 è in arrivo domani anche per gli abbonati a Xbox Game Pass : Dontnod Entertainment ha recentemente pubblicato il trailer di lancio per l'episodio 2 di Life is Strange 2 che vede i fratelli Sean e Daniel Diaz ancora in fuga mentre fanno del loro meglio per non farsi notare. L'episodio 2 è in uscita il 24 gennaio, come ricorda Gamingbolt, ma gli abbonati a Xbox Game Pass lo riceveranno lo stesso giorno del lancio ufficiale su Xbox. Il servizio contiene attualmente le stagioni complete di Life is Strange e ...

L'abbonamento a Xbox Game Pass non subirà alcun aumento di prezzo nel 2019 : Come segnala Gamepur, Mike Ybarra, corporate vice president di Xbox, ha condiviso alcune informazioni interessanti sul servizio Xbox Game Pass.Ybarra ha parlato del servizio basato su abbonamento di Microsoft in un paio di tweet in risposta a delle domande dei fan.In questa occasione ha negato che Microsoft stia cercando di aumentare il prezzo delL'abbonamento nel 2019, analoGamente a quanto sta accadendo su Netflix.Read more…

Il nuovo videogame dei Power Rangers picchia duro su PS4 - Xbox One - Switch e PC : Nato nel 1992 grazie al riadattamento di una longeva saga giapponese ad opera dell'americana Saban Entertainment, il franchise Mighty Morphin Power Rangers è ormai un vero e proprio cult nell'universo dell'entertainment. Tornato per altro a nuova vita anche al cinema con un convincente reboot. Non stupisce allora che i colorati guerrieri adolescenti siano pronti ad invadere anche l'universo videoludico, questa volta con un titolo destinato alle ...

We Happy Few - Shadow of Mordor e Saints Row : The Third tra i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass : nuovi giochi continuano ad arricchire Xbox Game Pass, la piattaforma in abbonamento di Microsoft su Xbox One.Oggi, come segnala Dualshockers, è stato annunciato che quattro nuovi titoli inizieranno a farsi strada su Xbox Game Pass prima della fine di gennaio. A partire da domani 17 gennaio, We Happy Few di Compulsion Games sarà disponibile per il download gratuito se siete abbonati. Considerando che Compulsion è ora parte della lineup first ...

Xbox Game Pass : Come attivare il periodo di prova GRATIS e il mese ad un euro : Se avete acquistato di recente una Xbox One, dovete sapere che Microsoft mette a disposizione di tutti un servizio chiamato Game Pass, il quale offre la possibilità di giocare numerosi titoli ogni mese al costo di 9,99€. Quest’oggi vedremo Come attivare il periodo di prova gratuito che varia da 14 giorni a 31 giorni e un mese al costo di un solo euro, soluzioni ideali se volete valutare il servizio prima di decidere se ...

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 arriva a sorpresa su Xbox Game Pass : Grazie alla segnalazione di EuroGamer.net, apprendiamo che Ultimate Marvel vs. Capcom 3 è stato lanciato a sorpresa su Xbox Game Pass.Ultimate Marvel vs. Capcom 3 di Capcom, lanciato per la prima volta nel 2011, è un gioco di combattimento superbo e caotico (e ritenuto migliore del deludente Marvel vs Capcom Infinite).Anche Just Cause 3 di Avalanche, uscito nel 2015, doveva essere lanciato su Xbox Game Pass oggi, 10 gennaio,ma è stato pubblicato ...

Il primo episodio di Life is Strange 2 - Just Cause 3 e molto altro in arrivo su Xbox Game Pass a gennaio : Come segnala VG247.com, Microsoft ha annunciato sei nuovi titoli per Xbox Game Pass questo mese.A partire da oggi, 3 gennaio, tre nuovi giochi verranno aggiunti alla libreria Xbox Game Pass e altri arriveranno la prossima settimana.Il primo episodio di Life is Strange 2 è disponibile da oggi. L'uscita segue Life is Strange: The Complete Season e Life is Strange: Before the Storm, arrivati rispettivamente il 20 dicembre e il 27 dicembre.Read ...

Xbox Game Pass : I primi giochi di Gennaio 2019 : Il 2019 è arrivato portando con se i primi nuovi giochi nel catalogo Xbox Game Pass, riservati a tutti coloro che sono abbonati al servizio, scopriamoli insieme. I nuovi giochi Xbox Game Pass di Gennaio 2019 A partire da oggi se siete abbonati al servizio Xbox Game Pass di Microsoft, potrete scaricare e giocare senza costi aggiuntivi il primo Episodio di Life is Strange 2 e ARK: Survival Evolved. Nel corso dei prossimi giorni ...

Xbox Game Pass continua a stupire gli abbonati : aggiunti il primo episodio di Life is Strange 2 e Ark : Survival Evolved : Quasi come a confermare che i numeri snocciolati alcuni giorni fa (che rivelavano l'introduzione di più di 116 giochi all'interno del servizio) erano solo l'inizio, Xbox Game Pass continua a crescere e lo fa con l'aggiunta di due nuovi titoli.Il servizio in abbonamento di Microsoft, che sin dal lancio sta progressivamente convincendo sempre più giocatori, è uno dei punti di forza della divisione gaming della compagnia e gli investimenti continui ...

Xbox Game Pass : un'infografica di Microsoft svela gli ottimi risultati del servizio nel 2018 : In un post apparso sul profilo Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, Microsoft ha voluto celebrare il 2018 del servizio pubblicando un'interessante infografica che riassume i numeri di quest'anno di Xbox Game Pass.Come apprendiamo dall'immagine, riportata dagli utenti di Resetera, nel 2018 sono stati ben 116 i videogiochi aggiunti al catalogo del Pass. Tra questi, 17 titoli sono stati introdotti al day one e non si tratta solo di esclusive ...

Il catalogo di Xbox Game Pass accoglie a sorpresa anche Life is Strange : Before the Storm : Dicembre, per gli abbonati a Xbox Game Pass, è stato davvero un mese stellare. Negli ultimi 30 giorni Il catalogo del servizio si è arricchito di perle come Below, Ashen e Mutant Year Zero (tutti e tre nel Game Pass dal loro day one) ma anche di Hellblade: Senua's Sacrifice, PES 2019 e Ori and the Blind Forest.Sembra però che le sorprese non esitino a cessare. Se il primo Life is Strange era stato aggiuto al Game Pass solo qualche giorno fa, ...

Life is Strange è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass : Il catalogo di giochi disponibili su Xbox Game Pass si espande sempre di più. Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato alcuni titoli in arrivo, ma si parlava anche di un "misterioso gioco".Ora, grazie all'account Twitter ufficiale di Xbox Game Pass, apprendiamo che, oltre ai già noti Shadow Warrior 2 e Ori and the Blind Forest, è Life is Strange ad aggiungersi al catalogo.L'apprezzato titolo sviluppato da Dontnod, dunque, è disponibile per ...

Shadow Warrior 2 - Ori and the Blind Forest e un misterioso gioco arriveranno domani su Xbox Game Pass : Ottime notizie per tutti gli abbonati al servizio di Microsoft Xbox Game Pass: il catalogo sta per arricchirsi tra poco con l'aggiunta di nuovi giochi.Di quali titoli si tratta? Ebbene, da domani il servizio proporrà Shadow Warrior 2, Ori and the Blind Forest e un gioco misterioso, come riportato dall'account Twitter di Xbox Game Pass.Mentre i primi due titoli menzionati sono noti, per quanto riguarda il misterioso gioco non sono trapelate ...

