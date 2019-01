Una task force europea per controllare i monumenti dallo spazio

Le 10mila opere d'arte trafugate dall'Italia. Una task force di ministeri per recuperarle : Secoli e decenni dopo quei salvataggi, l'Italia ha ancora da reclamare migliaia di meraviglie sparse nel mondo, portate via dai conquistatori nel corso dei secoli o vendute in modo rocambolesco: ...

Fattura elettronica : l'AdE mette in campo Una task force per i problemi di trasmissione : L'avvio operativo del nuovo obbligo di Fatturazione elettronica tra soggetti privati, sia aziende che persone fisiche, non è stato scevro da polemiche e problemi più o meno gravi di funzionamento. Tanto che, come abbiamo riferito, l'associazione a tutela dei consumatori Codacons ha minacciato di presentare un esposto contro la stessa Agenzia delle Entrate per interruzione di pubblico servizio. problemi e disservizi sono stati segnalati anche ...

Una task force per le infrastrutture in Sicilia - ok del Governo Musumeci : al via il primo incontro operativo : ' Il Governo Musumeci prosegue Falcone sta facendo dell'interlocuzione costante con il mondo dell'impresa, del lavoro e dell'associazionismo una via privilegiata per rafforzare le azioni da mettere ...