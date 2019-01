Ubriaco al volante ' decolla' e schiaccia un' altra auto uccidendo bimbo di 3 anni in

Treviso - al volante Ubriaco “ma guidava piano e non ha provocato incidenti” : assolto : Un automobilista di 33 anni residente a Spresiano (Treviso) è stato assolto in via definitiva dopo essere stato beccato al volante, nel 2016, dopo aver bevuto un po’ troppo. Il motivo? “Particolare tenuità” del reato: guidava piano, non ha provocato incidenti ed è stato collaborativo con la polizia stradale.Continua a leggere

Bologna - Ubriaco al volante : aveva bevuto quasi cinque volte oltre i limiti : Bologna - Denuncia per guida in stato di ebbrezza per tre automobilisti italiani - di 48, 32 e 24 anni - sottoposti a controlli e alcoltesta dai carabinieri di Imola. In particolare un 48enne è stato ...

Ubriaco al volante - fugge al posto di blocco : catturato dopo inseguimento di 10 km : Questa notte, a Nola, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 35enne di Saviano, nel Napoletano, già noto alle forze dell'ordine. Insospettiti da una manovra repentina effettuata dall'...

Ubriaco al volante offende i carabinieri che lo controllano : Firenze, 25 novembre 2018 - Un fiorentino 25 anni, Ubriaco al volante, ha offeso i carabinieri che lo hanno fermato per un controllo ed è stato, così, denunciato per guida in stato di ebbrezza e ...

26enne Ubriaco si addormenta al volante al casello dell'autostrada Torino-Aosta : Tornava da una serata trascorsa con gli amici, una serata come tante altre, ma accompagnata da troppo alcol. E, una volta in auto per tornare a casa, il sonno gli ha giocato un brutto scherzo, gli occhi che si chiudevano e la testa sempre più pesante. Fino al casello dell'autostrada dove, col motore acceso, si è addormentato davanti alla sbarra del pedaggio. La disavventura è costata una denuncia per guida in stato di ...