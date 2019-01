Startup | ecco vincitori ' Disruptor Challenge'

Trasfusione di sangue di adolescente : ecco il macabro elisir di giovinezza venduto da una Startup : Sembra quasi un moderno film horror, ma la “young blood trasfusion” è realtà, grazie alla controversa startup statunitense Ambrosia Health, che promette di far ringiovanire adulti e anziani, tramite trasfusioni di sangue. Ambrosia vende ai suoi clienti il plasma di donatori di età compresa tra i 16 e i 25 anni, con lo scopo di offrire “benefici per la salute” a chi ha superato i 30 anni. Con 8.000 dollari si ...

La pattuglia italiana al Ces 2019 : ecco le Startup da tener d’occhio : Las Vegas – Una corposa truppa di quarantaquattro startup italiane ha partecipato al Ces 2019 proponendo idee, soluzioni e tecnologie in svariati ambiti che spaziano dall’ambiente domestico al cibo, dalle smart cities alla produttività fino all’automotive. Abbiamo selezionato dodici tra le proposte più interessanti che sono state esposte Sands Expo (Eureka Park) insieme a un altro migliaio di nuove società da tutte le parti del mondo. A ...

Ecco la Startup cinese che mette in crisi Starbucks : Dopo appena un anno di attività, Luckin Coffee sfida Starbucks in uno dei mercati di punta del caffè. Quest'anno sono stati aperti più di 1.700 punti vendita Luckin in tutta la Cina, e di prevede che ...

Manovra - via libera a misure inedite in Italia su innovazione e Startup. Dai fondi alle agevolazioni - ecco cosa prevedono : Reddito di cittadinanza, pensioni e quota cento. Sono queste le misure inserite in Manovra che sono state al centro del dibattito politico e sulle prime pagine dei giornali. Ma la legge di bilancio passata con la fiducia al Senato e che a breve sarà all’esame della Camera, include anche norme dedicate alle startup e al venture capital che potrebbero essere in grado di muovere circa 2 miliardi di investimenti in innovazione (qui i punti più ...