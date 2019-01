LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2019 in DIRETTA : alle 20.45 la seconda manche - tutti contro Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questa sera andrà in scena la grande Classica dei pali stretti, la gara più sentita e importante dell’anno per questa specialità: la Night Race in Austria è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento unico nel suo genere e che tutti gli atleti segnano col cerchio rosso sul calendario. ...

Sci : Hirscher in testa slalom Schladming : ANSA, - Schladming, AUSTRIA,, 29 GEN - L'austriaco Marcel Hirscher in 52.29 è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Schladming. Seguono lo svizzero Daniel Yule, +0,...

Sci - Hirscher in testa nello slalom di Schladming : azzurri indietro : L'austriaco Marcel Hirscher in 52.29 è nettamente al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Schladming. Seguono lo svizzero Daniel Yule, +0,99, ed il francese Alexis Pinturault, +...

Sci alpino - Prima manche Schladming : Marcel Hirscher rifila un secondo a tutti! L’alieno è tornato! : Il padrone di casa più illustre, Marcel Hirscher, domina la Prima manche dello slalom di Schladming, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Il sette volte vincitore della Sfera di Cristallo ha voluto mandare un messaggio a tutti, proprio sul palcoscenico più ambito: nonostante diversi giovani si stiano proponendo alla ribalta tra i pali stretti, il più forte è, e rimane, sempre lui. Il classe 1989 ha letteralmente ...

Slalom Schladming streaming video e tv : Hirscher domina - male Moelgg e Gross - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Schladming streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: orario, favoriti e azzurri , oggi 29 gennaio 2019, .

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher padrone. Paris quarto : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci - slalom Kitzbuhel : trionfa Clement Noel - per Hirscher impresa a metà : Ventuno gare in Coppa del Mondo, 22 anni, due vittorie consecutive in luoghi sacri della neve come Wengen e Kitzbuhel . Questi i numeri straordinari di Clement Noel, che in una settimana cambia la ...

Sci - Slalom Speciale Kitzbuhel : bis di Clement Noel su Hirscher : Scende Clement Noel: il francese tiene botta al sette volte campione del mondo e chiude davanti di 29 centesimi. Il pubblico di casa, nonostante sia tutto dalla parte di Hirscher, impazzisce per il ...

Sci - Clement Noel trionfa su Hirscher nello Slalom Speciale di Kitzbuhel : Matt finisce dietro il leader della Coppa del Mondo di sci, così come Myhrer , Schwarz , Popov e Hirschbuhel . Scendono gli ultimi tre: Pinturault perde i sette decimi di vantaggio e arriva con sette ...

Sci - Noel beffa ancora Hirscher : il francese vince a Kitzbuhel : ... Myrher +0.88 8, Matt +1.01 9, Popov +1.05 10, Hirschbuehl +1.24 Classifica di specialità 1, Hirscher 576 2, Noel 401 3, Kristoffersen 359 4, Yule 337 5, Schwarz 306 Classifica Coppa del mondo 1, ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 : esplode la stella di Clement Noel - battuto Hirscher! Che bis dopo Wengen : Lo sci alpino ha definitivamente trovato un nuovo fenomeno, una stella che sembra avere un futuro luminoso davanti a sé: Clement Noel ha vinto lo Slalom di Kitzbuehel, ha firmato una doppietta magica a sei giorni di distanza dal trionfo di Wengen. Il nuovo astro nascente ha sciorinato tutta la sua proverbiale tecnica, è risultato estremamente fluido e incisivo tra i pali stretti, ha domato la storica pista austriaca e ha festeggiato con pieno ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2019 in DIRETTA : alle 12.30 la seconda manche - Razzoli e Hirscher devono risalire : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. A causa del previsto maltempo in Austria, la prova tra i rapid gates è stata anticipata ad oggi con lo slittamento a domani del SuperG. Marcel Hirscher è il favorito, ma Wengen ha dimostrato che il campione austriaco è battibile. Cerca conferme proprio il vincitore della scorsa settimana, il francese Clement Noel, che ha ...