Rugby Frascati Union 1949 | settore femminile in festa | la Seniores vince due volte | bene

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Corona : «La vittoria di Salerno? Una boccata d’ossigeno» : Roma – Serviva una vittoria (anche col bonus) e la serie B del Rugby Frascati Union 1949 non si è fatta trovare impreparata. A Salerno il primo XV del sodalizio tuscolano si è imposto col netto punteggio di 12-43 anche se la sfida non era iniziata nel migliore dei modi. «I padroni di casa hanno subito realizzato una meta – racconta coach Luca Corona che assieme a Claudio Girini guida il gruppo – Ma la reazione dei ragazzi, che ...

Rugby Frascati Union 1949 (serie B) - Girini : «Pesante vittoria dei nostri ragazzi a Messina» : Roma – La serie B del Rugby Frascati Union 1949 ha chiuso l’anno col botto. Nell’ultimo match ufficiale del 2018 i ragazzi allenati da Luca Corona e Claudio Girini hanno sbancato il difficile campo del Messina con un perentorio 17-3, sfoderando un’ottima prestazione. «Una vittoria molto pesante – commenta Girini – Quello è tradizionalmente un campo difficile e il Messina presenta spesso formazioni molto agguerrite soprattutto in casa. I ...

Rugby Frascati Union 1949 alla presentazione del progetto per la ristrutturazione degli impianti : Roma – Il Rugby Frascati Union 1949 ha presenziato all’importante evento organizzato dalla Fondazione Rugby Frascati e andato in scena venerdì scorso presso la sala degli Specchi del Comune. Il presidente della Fondazione Luigi Bellusci, affiancato dall’architetto Massimo Roncato, hanno voluto illustrare le idee messe in campo per l’impiantistica frascatana legata al Rugby. «Abbiamo presentato un project financing per la ristrutturazione, ...

Rugby Frascati Union 1949 - una delegazione a colloquio con cinque All Blacks : «Che emozione» : Roma – Il Rugby Frascati Union 1949 a colloquio coi “mostri sacri” della palla ovale mondiale. Un’occasione unica, davvero incredibile, che il sodalizio tuscolano non poteva non cogliere al volo. «Un amico del Rugby Frascati Union 1949 ci ha invitato in un posto “top secret” venerdì mattina (quindi alla vigilia del test match poi vinto con l’Italia allo stadio “Olimpico” di Roma, ndr) per incontrare alcuni degli All Blacks e in particolare ...