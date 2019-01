ilfattoquotidiano

: Dl Semplificazioni, ironia di La Russa in Aula: “Stop seduta per 10 minuti? In fondo in questi giorni non ci si è f… - fattoquotidiano : Dl Semplificazioni, ironia di La Russa in Aula: “Stop seduta per 10 minuti? In fondo in questi giorni non ci si è f… - Cascavel47 : Dl Semplificazioni, ironia di La Russa in Aula: “Stop seduta per 10 minuti? In fondo in questi giorni non ci si è f… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Il voto per il decretoslitta con ogni probabilità in prima serata. Il vice presidente del Senato, Ignazio La, gestisce conla votazione degli emendamenti, richiamando all’ordine qualche senatore distratto e accelerando i tempi. E quando gli si chiede la sospensione di 10reagisce cosi: “Innon ci si è mai fermati…”.L'articolo Dldi Lain: “Stopper 10? Inin questi giorni non ci si è fermati mai…” proviene da Il Fatto Quotidiano.