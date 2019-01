Di Maio manda Gdf in Caf Cgil | addetto è consigliere Pd

De Falco fa ricorso contro espulsione da M5s e cita Di Maio in tribunale : “Atto illegittimo - non c’è vincolo di mandato” : L’ex senatore dei 5 stelle Gregorio De Falco ha deciso di fare ricorso contro l’espulsione dal Movimento. L’ex capitano di fregata ha impugnato il provvedimento del collegio dei probiviri M5s, reso noto sul Blog delle Stelle lo scorso 31 dicembre: ha dato mandato all’avvocato Lorenzo Borrè, già conosciuto per aver difeso numerosi dissidenti M5s, di procedere con l’atto di citazione nei confronti dell’Associazione M5s nella persona ...

Gregorio De Falco - l'ex comandante trascina Luigi Di Maio in tribunale : la resa dei conti : Il senatore ex M5s Gregorio De Falco ha deciso di citare in tribunale Luigi Di Maio per fare ricorso contro l'espulsione del gruppo grillino a palazzo Madama. l'ex comandante della Capitaneria di porto era stato scaricato dai Probi viri pentastellati dopo aver contestato a più riprese il decreto Sic

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il vergognoso patto segreto sul vincolo dei due mandati : Ma come sempre nel 'magico mondo' dei Cinque Stelle le regole esistono soltanto quando pare e piace a loro. Si legge così su Dago : 'Le lingue biforcute dicono che Luigino Di Maio abbia di fatto ...

Matteo Salvini - Lega pronta al referendum sulla Tav : così potrà mandare a casa Luigi Di Maio : La 'trappola' è di quelle da vero cacciatore che gioca col topolino . Il primo è Matteo Salvini , il secondo l'M5S e la trappola è il referendum che il vicepremier e leader leghista ha annunciato che ...

I gilet gialli non vedranno Di Maio : "Non abbiamo il mandato" : I rappresentanti dei gilet gialli in visita in Italia in questi giorni, Patricia Saint-Georges e Yvan Yonnet, non incontreranno il vicepremier, Luigi Di Maio. Lo ha chiarito lo stesso Yonnet, parlando con l'agenzia di stampa Agi a margine della registrazione della puntata di Petrolio su Rai 1. "Non lo incontreremo - ha detto il rappresentante del movimento francese - non abbiamo un mandato per questo. Di Maio è un uomo politico".Yonnet e ...

Vittorio Feltri e "terroni" : "Il Sud non conta un caz*** economicamente ma comanda. E Di Maio..." : Il direttore di Libero Vittorio Feltri risponde per le rime a Luigi Di Maio e da chi si è sentito offeso dal titolo del quotidiano di oggi, Comandano i terroni. "Nel nostro articolo non c'è alcuna connotazione negativa visto che diciamo come dal sud hanno preso tante cariche, pur non contando un caz

Gilet gialli : non vedremo Di Maio - non abbiamo il mandato : I rappresentanti dei Gilet gialli in visita in Italia in questi giorni, Patricia Saint-Georges e Yvan Yonnet, non incontreranno il vicepremier, Luigi Di Maio. Lo ha chiarito lo stesso Yonnet, parlando con Agi a margine della registrazione della puntata di Petrolio su Rai 1. "Non lo incontreremo - ha detto il rappresentante del movimento francese - non abbiamo un mandato per questo. Di Maio è un uomo politico". Yonnet e ...

Giornale Libero : “Comandano i Terroni” esplode la polemica - Di Maio : “Tagliermeo i fondi ai giornali” : Scandalo per il titolo del Giornale Libero di Vittorio Feltri Ancora una volta si scatena la polemica per un titolo del quotidiano milanese Libero. “Comandano i terroni“, scrive il Giornale diretto da Vittorio Feltri in apertura dell’edizione dell’11 gennaio. Un ‘approfondimento’ sulla quantità di cariche istituzionali ricoperte da uomini e donne originari del sud Italia, sotto la linea di Roma per la precisione. Dal capo dello ...

Libero Quotidiano : 'Comandano i terroni' - scoppia la polemica - Di Maio : 'In tre anni stop a finanziamenti' : "Comandano i terroni". Per Libero Quotidiano le principali cariche dello Stato , presidente della Repubblica, della Camera e premier, sono stata date a persone del Sud . Ma il titolo non poteva non ...

“Comandano i terroni” - polemica per il titolo di Libero. E Di Maio attacca i fondi ai giornali : “In 3 anni arriveranno a zero” : Ancora una volta si scatena la polemica per un titolo del quotidiano milanese Libero. “Comandano i terroni“, scrive il giornale diretto da Vittorio Feltri in apertura dell’edizione dell’11 gennaio. Un ‘approfondimento’ sulla quantità di cariche istituzionali ricoperte da uomini e donne originari del sud Italia, sotto la linea di Roma per la precisione. Dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, siciliano doc, al ...

M5S - VIA AL VINCOLO SECONDO MANDATO/ 'E' un limite' : il piano di Di Maio per il voto : Di Maio pensa abolizione VINCOLO SECONDO MANDATO nel M5s: 'ormai è un limite'. Il retroscena grillino, dubbi Casaleggio e il piano per 'contrastare' Salvini

Di Maio su regola due mandati : ‘Non si toccherà mai’. E con Di Battista annuncia : ‘Taglieremo gli stipendi dei parlamentari’ : A poche ore dalle quattro espulsioni dal Movimento 5 stelle (di cui una, quella del comandante Gregorio De Falco, più dolorosa delle altre) e mentre ancora si cerca di archiviare la difficoltosa approvazione della legge di Bilancio, Luigi Di Maio ha voluto pubblicare due messaggi di fine anno rivolti direttamente agli elettori e sostenitori M5s. Il primo è comparso su Twitter nel pomeriggio del 31 dicembre: “La regola dei due mandati non è ...

Di Maio ha smentito ripensamenti sulla regola dei due mandati : «Non è mai stata messa in discussione e non si tocca» ha detto, smentendo quello scritto negli ultimi giorni da alcuni giornali

Di Maio : 'La regola dei due mandati non si tocca - né ora né mai' : "La regola dei due mandati" per i parlamentari del M5s "non è mai stata messa in discussione e non si tocca. Né quest'anno, né il prossimo, né mai". Lo afferma su Twitter il vicepremier Luigi Di Maio ...