Anticipazioni Una Vita | Olga accetta di uccidere Diego su ordine di Ursula

9-1-1/ Anticipazioni ultimi episodi 29 gennaio : Athena inizia una nuova vita? - Finale di stagione - : 9-1-1, Anticipazioni del 29 gennaio 2019, su Rai 2 in prima assoluta. Athena di nuovo in pista con gli affari di cuore: Bobby sarà quello giusto?

Una Vita - Anticipazioni spagnole : è nata MILAGROS - figlia di Ramon e Trini : Liete notizie in arrivo dalle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): nel corso della puntata 938, trasmessa in terra iberica martedì 29 gennaio 2019, Trini Crespo (Anita Del Rey) ha dato alla luce la piccola MILAGROS, la figlia avuta dal marito Ramon Palacios (Juanma Navas). La nascita, ovviamente, è stata anticipata da una serie di imprevisti: se avete letto i nostri post precedenti sulle anticipazioni spagnole della telenovela, sapete già ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Claudia sconsolata dedica una canzone a Lorenzo Riccardi : Non sappiamo ancora quale sarà la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne ma alcuni post di Instagram delle corteggiatrici Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi sembrano svelare stati d’animo molto differenti. In particolare, una di loro si è affidata ad una canzone di Mengoni per far capire come si sente. Intanto sono state ufficializzate le date della messa in onda delle puntate serali del trono classico con le scelte di Teresa Langella e ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Diego in fin di vita! : Mentre Blanca e Olga si contendono l'amore di Diego, il poverino è costretto a fare i conti con un inesorabile destino...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio 2019: Ad Acacias è in corso di preparazione l’omaggio a Jaime Alday ma Olga è sparita nel nulla. Blanca è arrabbiatissima con Ursula e la accusa di aver abbandonato Olga nel bosco da sola quando era piccola. La Dicenta senior ripsonde che non aveva avuto scelta, perché Olga era indemoniata e aveva tentato di far fuori Blanca. Nella sua stanza, Blanca sviene e con la ...

Una Vita Anticipazioni 30 gennaio 2019 : Ursula racconta che Olga ha tentato di uccidere Blanca : La Dicenta confessa alla figlia di essere stata costretta ad abbandonare Olga perché posseduta dal demonio.

Una vita - Anticipazioni dal 3 all'8 febbraio : Rosina vuole lasciare Liberto : Una vita, la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra torna con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 3 all'8 febbraio, rivelano che Rosina dopo aver capito di essere entrata in menopausa deciderà di lasciare Liberto. Intanto, Antoñito con il primo stipendio da cameriere comprerà un anello e farà la proposta di matrimonio a Lolita. Elvira cercherà di allontanare Adela e Susana ...

Anticipazioni Uomini e Donne : arriva una proposta di matrimonio : Uomini e Donne Anticipazioni oggi: una coppia lascia il Trono Over Ci sarà un lieto fine oggi nel Trono Over di Uomini e Donne. Liti e ripicche lasceranno il posto a un finale positivo nel programma condotto da Maria De Filippi. La seconda parte del filone senior della trasmissione, in onda come di consueto a partire dalle 14.45 su Canale5, vedrà l’addio di una coppia. Questa volta però nessuna segnalazione e nessun allontanamento ...

Anticipazioni 'Il Paradiso delle Signore' : Vittorio crea una vendita per corrispondenza : Lunedì 4 febbraio riprende il via l'amata soap di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. Tina e la sua passione per il canto faranno da protagonista per la sua tenacia di continuare ad inseguire il suo sogno. Falsifica la firma della madre per cominciare a collaborare con Sandro ma viene scoperta dal produttore. Inoltre Antonio litigherà con Salvatore e porrà fine alla relazione con Elena. Gli spoiler sino all'8 febbraio 2019 degli appuntamenti con ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 3 all’8 febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da domenica 3 a venerdì 8 febbraio 2019: Maria Luisa chiede a Lolita di lasciare Antoñito e, al fine di convincerla, le dice che il fratello ha rinunciato a un incarico importante pur di stare al suo fianco. La domestica non la ascolta e, per tutta risposta, fa una dichiarazione d’amore al Palacios in calle Acacias. Durante l’omaggio a Jaime, Diego non riesce a trattenere la sua ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea ruba una corteggiatrice a Ivan? : Ivan Gonzalez e Andrea Zelletta di Uomini e Donne si contendono una corteggiatrice? Sabato scorso è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. E in questa occasione è stato presentato il nuovo tronista: Andrea Zelletta. In base alle Anticipazioni del popolare dating show pare davvero che il giovane sia riuscito in breve tempo ad attirare le attenzioni delle corteggiatrici degli altri tronisti, le quali non hanno potuto non dichiarare ...

Anticipazioni Il Paradiso Delle Signore : Umberto invita Andreina ad una cena romantica : Nuove Anticipazioni settimanali della soap opera 'Il Paradiso Delle Signore' in onda alle ore 15:40 dopo la trasmissione 'Vieni Da Me', condotta da Caterina Balivo. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Umberto, alle prese con nuovi cambiamenti nella sua vita. Gli spoiler Delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che il banchiere farà il gioco di Luca e Andreina dopo la decisione di invitare la ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula si vendica della sarta Susana per averla umiliata : Nuovo appuntamento dedicato alla serie televisiva iberica “Una Vita” sempre ricca di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, nel quartiere di Acacias 38 ci sarà un grande scandalo che vedrà protagonisti Susana Seler (Amparo Fernandez), e il figlio Simon Gayarre. Tutto inizierà quando tutti i compaesani scopriranno che la sarta e l’ex maggiordomo sono madre e figlio. La suocera di Adela ...