Whitey Brownie | fuori con il primo Ep soul jazz e funk ' Another Pink'

Blastingnews

: RT @WeedAklaNsound: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - laraWar29663563 : RT @WeedAklaNsound: Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Si chiama "" ed è illavoro discografico ufficiale del gruppo. La produzione è affidata alla giovane etichetta discografica indipendente Rest In Press e la promozione e diffusione dell'ep all'ufficio stampa Music in Black.La band: origini e formazione Nasce a Latina ed è una band ben radicata alla black music come il, il neo, l'hip hop, ilfino all'RnB contemporaneo, ma con lo sguardo verso le sonorità anche più moderne. L'idea è nata da Alessandro Trani, batterista del gruppo, nel 2014. Insieme a lui due altri validi artisti: MIcol Touadi, cantante con una voce molto particolare ed Alessandro Pollio alle tastiere. Un trio carico di sonorità fresche e melodie piacevolissime all'ascolto che, in pochissimi anni dalla formazione, ha saputo raffinare e perfezionare nello stile. Nel 2016 esce ilsingolo dal nome Lighthouse, ...