Traffico di droga | sequestrati beni per oltre 1 | 2milioni dai Carabinieri e finanzieri in

Catanzaro - Traffico droga : 25 fermi : 7.42 Il nucleo di polizia economico-finanziaria di Catanzaro e lo Scico di Roma della Guardia di Finanza hanno eseguito 25 fermi nei confronti di persone ritenute organiche o vicine alla cosca "Mancuso" della 'ndrangheta, attiva a Limbadi e Nicotera, in provincia di Vibo Valentia. Le persone poste in stato di fermo devono rispondere di traffico internazionale di stupefacenti. L'operazione è stata coordinata dalla Direzione distrettuale ...

Dal nord Europa in Italia su un bus di linea : fermato Traffico di droga : Cocaina e marijuana viaggiavano sugli autobus di linea che una società del Milanese gestiva sulla direttrice Olanda-Belgio-Milano. Dopo alcune indagini, il traffico internazionale di droga è stato bloccato dai militari della Guardia di Finanza di Firenze. Dodici le misure cautelari, delle quali 11 in carcere.In manette sono finiti, tra gli altri, anche il presunto capo dell'organizzazione, un albanese residente a Prato, il titolare della ditta ...

“Narcos” - ma italiani. Da Badalamenti a Caruana - un investigatore racconta dal vivo i boss del Traffico di droga : Se avete già divorato le 11 puntate della serie “Narcos Messico” e siete in crisi di astinenza, non dimenticate che di narcos ne abbiamo avuti – e ne abbiamo – pure noi in Italia. Certo, nessuno ha raggiunto l’epica di un Pablo Escobar, né – per fortuna – la furia stragista dei cartelli messicani, responsabili di decine di migliaia di morti negli ultimi anni. Resta il fatto che i grandi trafficanti italiani hanno giocato – e giocano – ...