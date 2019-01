Non aver paura del futuro. La crisi di Stefanel spiegata con l’apertura modello Zara : La storia che vi stiamo per raccontare si trova lontana dai grandi riflettori del dibattito politico ma è una storia importante che ci dà la possibilità di mettere a fuoco con un punto di vista ulteriore il tema affrontato oggi nel nostro monografico: i mali del mondo sono davvero causati dalla glob

C'è posta per te - Angela è sterile e l'ex Roberto le rinfaccia di Non poter avere figli. Ma è lei a chiedere perdono : A C'è posta per te durante l'ultima puntata dello show del sabato condotto da Maria De Filippi il pubblico si è diviso sulla storia di Roberto e Angela, una coppia di ex il cui...

C'è posta per te - orrore di Roberto contro la sua ex che Non può avere figli : gelo dalla De Filippi : Una storia che indigna e fa rabbia, quella di Roberto e Angela raccontata a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi del sabato sera su Canale 5. Nel mirino, soprattutto, Roberta. Il punto è che Angela si è rivolta alla De Filippi per ottenere il perdono del fidanzato dopo un presunto trad

Reddito di cittadinanza : “Per averlo è corsa a residenze fittizie”. Ma il caso sollevato dal Corriere Non esiste : Il titolo è senza appello: “Reddito di cittadinanza, corsa all’anagrafe per rientrare nei requisiti”. L’occhiello spiega: “la tentazione dei cambi di residenza per ottenere l’assegno, rispettando i requisiti Isee con trucchi come finti divorzi. I controlli della guardia di finanza sui furbetti”. Due giorni fa il Corriere della Sera ha dato la notizia di un primo segnale “evidente” degli effetti collaterali della misura contro povertà e ...

Loredana Bertè : "Torno a Sanremo per Mimì. Il mio più grande rimpianto è Non averle detto quanto le voglio bene" : Sarà l'ultimo Festival di Sanremo per Loredana Bertè. Ma di certo sarà speciale. Ad annunciarlo è la stessa cantante che, in una lunga intervista a Io Donna, ripercorre la sua vita sopra le righe, il rapporto con la sorella Mia Martini, gli amori e i progetti del futuro.La sua partecipazione a Sanremo è legata al ricordo di Mimì:Mia sorella Mia Martini è uno dei motivi per cui spero che sia una ...

Windows Lite potrebbe Non avere le Live Tile - una tecnologia destinata a morire? : Una nuova indiscrezione lanciata dal leaker Zac Bowden fa pensare che le Live Tile, le piastrelle animate implementate da Microsoft a partire da Windows Phone 7 in sostituzione delle classiche icone, potrebbero avere davvero vita breve. Zac, infatti, ha dichiarato che molto probabilmente gli sviluppatori di Redmond non aggiungeranno il supporto alle Live Tile nel menu start di Windows Lite bensì solamente alle classiche icone seppur aggiornate ...

Adrian - Rosita difende il padre Adriano Celentano : “Non vedono l’ora di attaccarlo per avere gloria. Lui con questo programma è diventato immortale” : Su Adrian, il programma di Adriano Celentano andato in onda lunedì 21 e martedì 22 gennaio su Canale5 (le prime di nove puntate) si è scritto e soprattutto detto molto. Non solo sul fronte auditel ma anche per via delle tante critiche che, soprattutto sui social, sono piovute sul programma e sullo stesso Celentano. A difenderlo ora è la figlia Rosita che, in un’intervista a Spy, spiega: “Credo sia abbastanza irrilevante andare alla ...

Aldo Moro - nuove rivelazioni : 'Non possono essere stati quei brigatisti ad averlo ucciso' : A distanza di anni l'enigma sulla morte di Aldo Moro continua a suscitare polemiche. Beppe Fioroni, già allora Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta, si dice adesso convinto che Moro non morì per mano dei brigatisti rossi, o quantomeno non di quelli che sono stati indicati come i principali responsabili. La nuova ipotesi va ad aggiungersi a un quadro già arricchito da molte ricerche negli ultimi anni, ricerche che sostengono ...

Denise e Deborah dopo C'è Posta per te/ Video : 'Ora vogliamo un figlio. L'amore Non deve avere confini' : Denise e Deborah dopo C'è Posta per te si sono sposate. Intervistate per Fanpage, ammettono: 'Ora vogliamo un figlio. L'amore non deve avere confini'

Sci alpino – Non c’è pace per Lindsey Vonn! Il messaggio social è straziante ma coraggioso : “Non potrò avere il finale di carriera che sognavo” : Lindsey Vonn costretta ad un nuovo stop: il messaggio social della campionessa di sci statunitense Dopo un fine settimana carico di emozioni a Cortina, Lindsey Vonn deve fare i conti con un problema fisico che la costringerà ancora una volta a non gareggiare. La sciatrice statunitense, che già nel weekend di gara di Cortina ha riscontrato diversi fastidi alle gambe, sembra non aver ancora risolto del tutto i problemi col suo ...

NBA - Gallinari Non c'è - Dennis Smith Jr. sì : i Mavericks battono i Clippers : Dallas Mavericks-L.A. Clippers 106-98 Il mal di schiena tiene ancora fuori Danilo Gallinari, alla seconda gara saltata per colpa di un infortunio; arrivato purtroppo nel momento più complicato della ...

New Amsterdam su Canale 5 in primavera? La trama dei nuovi episodi ancora Non andati in onda : New Amsterdam su Canale 5 tornerà già in primavera o ci vorrà l'estate per rivedere gli amati dottori in corsia tra problemi personali e casi da risolvere? Il pubblico sta attendendo con ansia il ritorno della serie che negli Usa ha ripreso il suo corso ormai qualche giorno fa e che sta sviscerando i temi lanciati dalla prima metà di stagione la stessa che il pubblico italiano ha avuto modo di vedere a dicembre. Il 23 dicembre scorso la serie ...

CaNone Rai - per chiedere l’esenzione c’è tempo fino al 31 gennaio : chi può averla e come : Entro il 31 gennaio è possibile richiedere l'esenzione del pagamento del Canone Rai. Chi può accedere all'agevolazione, a partire dagli over 75 con reddito basso e chi non ha un apparecchio televisivo in casa, e come fare per inviare la dichiarazione e venire così esentati dal pagamento del Canone in bolletta.Continua a leggere

Francesco Chiofalo accusato di aver mentito sul tumore : ecco cosa Non torna ai suoi fan : “Ce l’ho fatta. È stato il momento più brutto della mia vita. Quando ho riaperto gli occhi ho fatto subito così con i piedi e ho visto che si muovevano e che ci vedevo. Ho detto ‘Dio grazie’. Sono felice, ora la mia vita sarà diversa”, ha raccontato Francesco Chiofalo a Le Iene dopo l’intervento al cervello. Il Lenticchio di Temptation Island aveva deciso lo scorso dicembre di comunicare ai suoi numerosi follower la triste notizia, ...