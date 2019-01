Multe cancellate a Roma | 197 indagati | c' è anche Lotito Deve rispondere di falso e

Roma - 197 indagati per Multe cancellate illegalmente. Tra loro anche Lotito : Una maxi inchiesta che riguarda un giro di multe illegalmente cancellate e che vede coinvolte 197 persone. Tra loro ci sono anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, indagato per concorso in falso e truffa, oltre all’ex responsabile del dipartimento risorse economiche del Comune di Roma assieme ad altri tre dipendenti. I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2012 al 2014. L'articolo Roma, 197 indagati per multe cancellate ...

Cartelle Esattoriali : tasse - bolli e Multe cancellate fino a 1000 € a 5 milioni italiani : Per 5 milioni di contribuenti - debitori italiani il nuovo anno è iniziato bene. Almeno dal punto di vista del contenzioso con il Fisco. Infatti. l'ex Equitalia, ora Agenzia delle Entrate - Riscossione, ha provveduto, dal 1 gennaio, a cancellare completamente dai propri server ben 12 milioni di carichi affidati alla sua gestione di importo fino ai 1.000 euro. Tra questi diverse tasse, tra multe, bolli, accise e Iva. In pratica si tratta di tutti ...