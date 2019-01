Migranti | dal sud al nord Italia il grave problema dei minori stranieri non accompagnati

Migranti - Di Battista a Salvini : ?"Mandali in aereo in Olanda" : "Io li farei scendere, li accudirei e poi li farei ripartire su un aereo verso Amsterdam". Ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, Alessandro Di Battista suggerisce al governo di far scoppiare un "incidente diplomatico" in Europa per sbloccare la situazione dei Migranti, di cui il caso della Sea Watch è solo l'ultimo esempio."Ci vuole coraggio", ha detto l'ex deputato e volto storico dei 5 Stelle, "L'Ue se ne frega dell'Italia e finchè non ci ...

Migranti - voci dalla Sea Watch : "È una prigione. Il governo italiano cosa vuole da noi?" : Sono al nono giorno in mare, fermi a un miglio da Siracusa, in attesa di sbarcare. Non capiscono perché la nave che li ha salvati, la Sea Watch 3, non entri in un porto. Attendono, al freddo, ammassati in spazi troppo piccoli per 47 persone, che qualcuno si decida a farli sbarcare. "cosa vuole da noi il governo italiano?", chiede uno dei Migranti salvati dalla nave dell'ong tedesca ai tre parlamentari e al sindaco di Siracusa che sono ...

Migranti : Miccichè (Fi) - 'Salvini peggio di Hitler - noi diversi dalla Lega' : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - “A questo signore hanno detto di far scendere i bambini dalla nave Sea Watch e ha risposto di no. Salvini è peggio di Hitler. Quando dice 'prima gli italiani' mi fa impazzire, perché Hitler diceva prima gli ariani, uguale”. Così il commissario di Forza Italia in Sicili

Migranti - Meloni : "L'Africa è un continente ricco - ma sfruttato e impoverito dalla Francia" : Agenzia Vista, Montesilvano, PE,, 26 gennaio 2019 Migranti, Meloni: 'L'Africa è un continente ricco, ma sfruttato e impoverito dalla Francia' Così Giorgia Meloni in un incontro con i sostenitori a ...

Shoah : sindaco Padova - anche per Migranti non possiamo girare testa dall'altra parte : Padova, 25 gen. (AdnKronos) - "Al di là delle semplificazioni giornalistiche, il mio ragionamento era chiaro e non si presta a polemiche. Non ho detto che è in corso un nuovo Olocausto ma che quando togliamo identità agli esseri umani, quando le persone diventano numeri, allora bisogna dire che siam

Migranti - dal mondo della cultura un appello per le stragi nel Mediterraneo : Lo hanno chiamato «Non siamo pesci» e in poche ore l'appello di Luigi Manconi e Sandro Veronesi a favore dei Migranti ha raccolto oltre seicento firme. Non firme qualunque, c'è davvero tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in calce a quel documento dove si chiede di instituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi del Mediterraneo e di realizzare una missione in ...

Sea Watch - la nave con 47 Migranti è nelle acque di Siracusa : “Autorizzata dalla Guardia costiera per condizioni del mare” : La nave Sea Watch 3 è entrata nelle acque territoriali italiane ed è ancorata ad un miglio a largo delle coste di Siracusa, a 1 miglio (2 km) a nord di punta Maglisi. L’ingresso, secondo quanto si apprende dalla Guardia costiera italiana, è stato consentito a causa delle cattive condizioni meteo per garantire la sicurezza dei 47 migranti che si trovano a bordo, ormai da 7 giorni, e della stessa imbarcazione, che ora è affiancata da motovedette ...

Camilleri sui Migranti : 'I porti sono spesso la riva sognata dalla gente' (VIDEO) : Andrea Camilleri torna a manifestare il suo punto di vista su quello che è il momento politico italiano, puntando la lente d'ingrandimento su quanto racconta l'attualità. Il riferimento va naturalmente allo sgombero di Castelnuovo che lui stesso ha definito "persecutorio". Il suo pensiero è stato espresso attraverso un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Camilleri parla dello sgombero di Castelnuovo Camilleri si è allineato a quanti, nelle ...

La nave Sea Watch sta cercando riparo dal maltempo con a bordo 47 Migranti che non vuole nessuno : La nave Sea Watch, dell’omonima ong tedesca che soccorre i migranti nel mar Mediterraneo, sta cercando riparo dal maltempo con 47 migranti a bordo da cinque giorni. In questo momento si trova al limite delle acque territoriali italiane, al largo

"La Sea Watch vada in Francia" - porti chiusi per 47 Migranti in fuga dal Medicane : La nave dell'ong tedesca Sea Watch in balia del "Medicane" si è portata al largo della Sicilia con 47 migranti a bordo...

Migranti - la Sea Watch si muove verso Lampedusa per cercare riparo dalla tempesta. Salvini 'Una provocazione' : Onde alte sette metri almeno per 48 ore, raffiche di vento a 70 chilometri l'ora. La Sea Watch 3, da cinque giorni nel Mediterraneo con i 47Migranti salvati che nessun paese vuole, si dirige verso ...

Migranti - la Sea Watch si muove verso Lampedusa per cercare riparo dalla tempesta. Salvini : "Una provocazione" : La nave con 47 persone a bordo soccore cinque giorni fa in balìa di onde alte sette metri. Il ministro dell'Interno pronto a mandare viveri e medicine ma non a concedere l'approdo.

Migranti - dal Cara di Castelnuovo di Porto - arrivano nel teramano 30 Migranti : Teramo - I primi 30 dei 503 migranti sono partiti ieri alle ore 12, a bordo di uno dei tre pullman, dalla struttura del Cara di Castelnuovo di Porto e sono arrivati nella provincia di Teramo verso le 15. Teramo e Campobasso le prime destinazioni. Nella provincia di Teramo è arrivato il pullman che ha lasciato, per il momento, in alcune destinazioni temporanee i trenta richiedenti asilo. Anche se in mattinata, assicura la Prefettura, avranno ...