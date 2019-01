Linea aderenti per lo sposo 2019

ilfogliettone

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Elegante e al passo coi tempi, con un giusto riferimento al classico e al romanticismo: le nuove tendenze per il giorno del sì propongono per loabiti dalle linee, sagomate con giacche dai revers sottili e profilati e pantaloni dallaasciutta. In mostra a RomaSposa, da 31 gennaio al 3 febbraio a La Nuvola di Roma, per l'uomo soluzioni tight e mezzo tight, in chiave classica o più moderna, e smoking, spesso rivisitati con tagli più attuali e disinvolti.Grande ritorno poi dell'abito blu, da sempre un must: si può spaziare dal blu notte molto scuro al royal blue più acceso, il vestito blu si indossa con tranquillità in tutte le situazioni eleganti, non solo il giorno del matrimonio. Via libera poi agli abbinamenti con accessori ricercati che determinano il carattere del vestito da uomo, come il gilet di seta, la cravatta o il plastron, in nuance o a ...