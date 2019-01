L’inclusione scolastica degli studenti disabili è ancora lontana

fondazioneserono

: Rapporto #ISTAT #inclusionescolastica. “Anno nuovo, ma problemi vecchi”, così ci sentiamo di esclamare leggendo il… - coordown : Rapporto #ISTAT #inclusionescolastica. “Anno nuovo, ma problemi vecchi”, così ci sentiamo di esclamare leggendo il… - blogger4all : Giornata divulgativa e di orientamento scolastico, “La terapia occupazionale e l’inclusione scolastica: opportunità… - cisaruzzu : RT @Intersos: I trasferimenti forzati ai quali stiamo assistendo in queste ore a #Castelnuovo umiliano la dignità umana. Vengono calpestati… -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) L’ISTAT ha pubblicato i dati della sua ricerca annuale in 56.690 scuole sulcon sostegno, e per la prima volta l’istituto di statistica prende in considerazione anche gli allievi delle scuole d’infanzia e della scuola secondaria di secondo grado.Sono, dunque, 272.167 gli alunnicon sostegno che frequentano le scuole italiane, il 3,1%in totale; il maggior numero (95.838) si registra nella scuole primaria, mentre le cifre di scuola secondaria di I grado e di II sono abbastanza simili: 72.477 nel I e 72.194 nel II, calcolate per la prima volta insieme alla scuola dell’infanzia dove ci sono solo 31.650 allievicon sostegno.È molto importante ai fini delche l’edificio scolastico sia accessibile, che presenti le tecnologie adeguate e che possa disporre di figure professionalmente valide. Per ...