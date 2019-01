: Imprese, +32.000 nel 2018,traina il Sud - TelevideoRai101 : Imprese, +32.000 nel 2018,traina il Sud - zazoomblog : Unioncamere 32 mila imprese in più nel 2018. Una su quattro nel turismo - #Unioncamere #imprese #2018. #quattro - zazoomnews : Unioncamere 32 mila imprese in più nel 2018. Una su quattro nel turismo - #Unioncamere #imprese #2018. #quattro -

Il sistema delle, nonostante untrascorso con l'affanno, alla fine mette a segno un saldo positivo tra aperture e chiusure con l'iscrizione di 348.492 nuove(8.500 in meno rispetto al 2017) e 316.877 chiusure diesistenti (quasi 6 mila in più rispetto all'anno precedente). Il risultato è un saldo positivo per 31.615, una crescita dello 0,5%. Anche se positivo, il dato che emerge dall'analisi di Unioncamere-InfoCamere, segna un rallentamento sul 2017.E'stato il Mezzogiono are la crescita.(Di lunedì 28 gennaio 2019)