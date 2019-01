Sci | incredibile Sofia | un bis con vista sui Mondiali

Giulia De Lellis - paura in strada : sconoSciuto le si avvicina e fa qualcosa di incredibile. Lei : «Sono Scioccata» : Giulia De Lellis e la disavventura in strada. L'ex gieffina, attualmente fidanzata con Irama, ha raccontato sui social di un episodio "di cattivo gusto" che l'avrebbe scioccata....

Sci - slalom Flachau : incredibile Vlhova - ha battuto la Shiffrin : A Flachau è successo l'inimmaginabile: si è interrotta a sette la striscia di vittorie consecutive in slalom di Mikaela Shiffrin . A battere la statunitense, al comando al termine della prima manche, ...

Accadde oggi - 5 gennaio 1997 : rete incredibile in roveSciata di Djorkaeff : Youri Raffi Djorkaeff (Lione, 9 marzo 1968) è un ex calciatore francese, di ruolo centrocampista o attaccante. È stato campione del mondo nel 1998 e campione d’Europa nel 2000 con la nazionale francese. Dapprima vicino al Barcellona dietro interessamento di Johan Cruijff, nell’estate del 1996 passò all’Inter per 7,5 miliardi di lire. Disputò un’ottima stagione, producendosi in giocate di alto profilo: su tutte, la ...

Incredibile smartphone pieghevole Xiaomi : video laScia a bocca aperta : Vi aspettavate di vedere da subito uno smartphone pieghevole Xiaomi in uno stato avanzato di sviluppo? Noi francamente no, ma grazie al contributo offerto dal solito Evan Blass il video dimostrativo è sotto gli occhi di tutti. Come affermato dallo stesso leaker, non è possibile stabilire con sicurezza che si tratti di un filmato attendibile al 100%, ma è innegabile che quel prototipo funzioni con la MIUI 10. La clip si apre con quello che ...

Sci alpino - Razzoli entusiasta dopo lo slalom di Madonna di Campiglio : “incredibile - se sto bene…” : Razzoli in lacrime: “due grandi manche, è incredibile: ho lavorato tanto per arrivare fin qui. Se sto bene fisicamente posso tornare come tre anni fa” Giuliano Razzoli non riesce a trattenere le lacrime in tv alla fine dello slalom di Madonna di Campiglio: “È veramente incredibile – spiega dopo il quinto posto e la premiazione come miglior italiano (nella foto) -. Non ci credevo perché con il 69 era ...

Incredibile - salta il presepe di Rasiglia : "LaSciati soli dal Comune - gettiamo la spugna" : Come un fulmine a ciel sereno. Rasiglia dovrà rinunciare al tradizionale appuntamento con il presepe vivente in programma il 26 dicembre ed il 6 gennaio. Un evento che, nelle ultime settimane, aveva ...

Esonero Mourinho – Lo ‘Special One’ laScia la lussuosa suite del Lowry Hotel di Manchester : il conte è incredibile! : Dopo l’Esonero dal Manchester United, Josè Mourinho lascia la suite del Lowry Hotel nella quale alloggiava: lo Special One salda un conto davvero salato! Nella giornata di martedì il Manchester United ha ufficializzato la decisione che sembrava ormai nell’aria da diverso tempo: dopo il duro ko contro il Liverpool, Josè Mourinho è stato sollevato dall’incarico di allenatore dei Red Devils. L’allenatore portoghese ha ...

Sci - Nicol Delago al settimo cielo dopo l’argento sulla Saslong : “è incredibile - sentivo tutto il tifo” : Nicol Delago si è detta entusiasta della sua prova sulla Saslong, in Val Gardena, un argento stupendo per la sciatrice azzurra Nicol Delago è raggiante al traguardo. Non vede l’ora di abbracciare la madre e la nonna per festeggiare con loro il primo podio della sua carriera arrivato proprio a pochi passa da casa sua, sulla Saslong, in Val Gardena, dove le donne ha gareggiato per la prima volta nella storia della Coppa del mondo. ...

Basket – Serie A - incredibile rissa al termine di Sassari-Milano : Scintille in campo - i provvedimenti diSciplinari [VIDEO] : incredibile rissa ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A tra Sassari e Milano: Gudaitis punzecchia Petteway e finisce a terra per un pugno di Thomas scintille in campo ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A di pallacanestro maschile tra Sassari e Milano. La squadra di coach Pianigiani ha avuto la meglio all’overtime, dopo una sfida davvero tosta e sofferta, per 106-107. Al termine della sfida, durante i saluti ...

Sci alpino - slalom gigante Beaver Creek 2018 : Stefan Luitz beffa Hirscher - terzo un incredibile Tumler - Tonetti ottavo : Stefan Luitz vince il gigante di Beaver Creek, in Colorado, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019, al termine di una gara davvero incredibile. Il tedesco (che aveva chiuso la prima manche al comando), infatti, rimonta proprio in extremis nei confronti di Marcel Hirscher e centra il suo primo successo in carriera davanti al campione austriaco. Ma le sorprese non sono finite qui, dato che assieme a loro sul podio si è ...

Alfa Romeo : la Casa del BiScione svela il segreto della sua incredibile dinamica di guida [FOTO] : svelati per la prima volta i segreti della rinomata dinamica di guida Alfa Romeo con un evento originale tra workshop tecnici e sessioni di guida specifiche presso il Balocco Proving Ground Per la prima volta Alfa Romeo svela i segreti della sua rinomata dinamica di guida attraverso quattro approfonditi workshop tecnici e sessioni in pista appositamente studiate per far provare le soluzioni tecnologiche Alfa Romeo. la trazione integrale ...