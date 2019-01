Roma | respinti all’ingresso di una discoteca investono due buttafuori

romadailynews

(Di domenica 27 gennaio 2019)all’ingresso di una, due ragazzi sono entrati in auto e hanno imboccato contno la strada di fronte al locale travolgendo due. Il veicolo ha proseguito la sua corsa, scontrandosi anche con alcune auto in sosta, facendo perdere le sue tracce.I due, feriti, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. Più grave una terza persona, probabilmente un passante investito dall’auto pirata, che è entrato al Pronto Soccorso in codice rosso.Sono naturalmente scattate le indagini della Polizia Locale che, anche attraverso alcune testimonianze, sta cercando di risalire alle persona alla guida dell’auto.L'articoloall’ingresso di unadueproviene daDailyNews.