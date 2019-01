Nadal ko in 3 set | trionfo Djokovic

La stampa italiana celebra la finale Djokovic-Nadal e la finale juniores di Musetti - Crivelli - Semeraro - Piccardi - Azzolini - : Musetti già big , Daniele Azzolini, Tuttosport, Il ragazzo è tutto mare e roccia, anche ora che gira per il mondo e la sua Carrara dove ci si tuffa fra le onde guardando i monti è più lontana. ll tennis non è mai banale nei suoi percorsi formativi, e non rilascia facili promesse di un approdo per vie ...

Australian Open - Djokovic in finale contro Nadal : travolto Pouille in 3 set. Musetti nella finale junior : Domenica dunque gli Australian Ope n avranno la finale tra il numero uno del mondo Djokovic e il numero due Nadal. Sarà la 53esimo puntata della rivalità fra i due campioni con Nole in vantaggio 27-...

VIDEO Highlights Australian Open 2019 : Rafael Nadal mostruoso - Tsitsipas eliminato in tre set : Uno show assoluto: Rafael Nadal non lascia scampo a Stefano Tsitsipas e in tre set rapidi si sbarazza del greco in semifinale degli Australian Open 2019, raggiungendo l’atto conclusivo. Sfida al vincitore dell’altra semifinale tra Djokovic e Pouille: l’iberico va a caccia del secondo trionfo nel Grand Slam oceanico. Andiamo a rivivere l’incontro odierno, con i soliti colpi fantastici dello spagnolo. Highlights Rafael ...

Rafa Nadal batte Tsistsipas - il giustiziere di Federer : in finale all'Australian Open senza perdere un set : Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista spagnolo in semifinale si è sbarazzato in tre set del greco Stefanos Tsitsipas, giustiziere di Roger Federer agli ottavi, con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-0 in meno

Rafa Nadal batte Tsistsipas - il giustiziere di Federer : in finale all'Australian Open senza perdere un set : Rafa Nadal è il primo finalista degli Australian Open, il primo Slam stagionale in corso sui campi in cemento di Melbourne. Il tennista spagnolo in semifinale si è sbarazzato in tre set del greco ...

LIVE Nadal-Tsitsipas - Semifinale Australian Open 2019 in DIRETTA : l’iberico vince il primo set per 6-2 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima Semifinale del tabellone maschile degli Australian Open 2019 tra lo spagnolo Rafael Nadal e il greco Stefanos Tsitsipas. Un confronto tanto atteso quello che vedremo nella Rod Laver Arena di Melbourne. Si sfidano il leone maturo e quello giovane e in palio ci sarà il posto in finale. L’iberico arriva all’appuntamento da favorito: nessun set perso e tanta convinzione nei propri ...

Australian Open 2019 : Nadal batte Tiafoe in tre set - in semifinale troverà Tsitsipas : Diretta Australian Open 2019: sarà Nadal-Tsitsipas la prima semifinale nello Slam di Melbourne, nel torneo Wta avremo Kvitova-Collins.

Australian Open 2019 : Rafael Nadal è il favorito? Zero set concessi e avversari dominati : Un rullo compressore nel tabellone maschile degli Australian Open 2019. Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del primo Slam dell’anno senza aver concesso ancora un set agli avversari e mostrando una condizione fisica davvero eccezionale, nonostante le Zero partite ufficiali giocate prima di Melbourne. Infatti Nadal, dopo quattro mesi dall’ultimo match (la semifinale degli US Open persa per ritiro contro Juan Martin Del ...

Australian Open 2019 : Rafael Nadal è il favorito? Zero set concessi e avversari dominati : Un rullo compressore nel tabellone maschile degli Australian Open 2019. Rafael Nadal si è qualificato per le semifinali del primo Slam dell’anno senza aver concesso ancora un set agli avversari e mostrando una condizione fisica davvero eccezionale, nonostante le Zero partite ufficiali giocate prima di Melbourne. Infatti Nadal, dopo quattro mesi dall’ultimo match (la semifinale degli US Open persa per ritiro contro Juan Martin Del ...

VIDEO Rafael Nadal elimina in tre set Tomas Berdych e va ai quarti degli Australian Open : Lo spagnolo Rafael Nadal liquida in tre set il ceco Tomas Berdych con lo score di 6-0 6-1 7-6 (4) e conquista i quarti di finale degli Australian Open, dove affronterà lo statunitense Frances Tiafoe. IL VIDEO DELLA VITTORIA DI Nadal IN TRE SET SU Berdych roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Australian Open 2019 - Rafael Nadal soffre solo nel terzo set ed elimina Tomas Berdych : Rafael Nadal si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open di tennis: lo spagnolo supera in tre set, in poco più di due ore di gioco, il ceco Tomas Berdych per 6-0 6-1 7-6 (4), soffrendo soltanto nell’ultimo parziale, nel corso del quale deve annullare anche un set point, ed ora affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, che liquida il bulgaro Grigor Dimitrov in quattro set. Per quanto riguarda i primi due set c’è poco da ...

Australian Open – Nadal è una furia : asfaltato Berdych in tre set e staccato il pass per i quarti di finale : Rafa Nadal inarrestabile: il maiorchino è una furia contro Berdych, il ceco asfaltato in tre set agli ottavi di finale degli Australian Open Rafa Nadal vola ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista maiorchino ha sfidato oggi Berdych nel match valido per gli ottavi di finale del primo Slam stagionale, in corso sui campi in cemento di Melbourne, vincendo con estrema facilità. Un match iniziato in maniera incredibile per Nadal ...

Australian Open – Rafa Nadal non lascia scampo ad Ebden : lo spagnolo avanza ai sedicesimi in 3 set : Rafa Nadal avanza ai sedicesimi degli Australian Open senza intoppi: il numero 2 al mondo liquida Ebden in 3 set in poco meno di 2 ore Bastano poco meno di 2 ore a Rafa Nadal per archiviare la pratica Matthew Ebden ed accedere ai sedicesimi di finale degli Australian Open. Il tennista spagnolo, attualmente numero 2 del mondo, ha superato l’Australiano Ebden (numero 48 del ranking ATP) in 3 set, conclusi con il punteggio di 3-6 / 2-6 / 2-6. ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 14 gennaio - tutte le partite in tempo reale. Seppi avanti di un set. Travaglia e Fabbiano magnifici - vince Nadal - out Berrettini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open (oggi, lunedì 14 gennaio). Incomincia il primo Slam della stagione di tennis, scattano due settimane di grande spettacolo sul cemento di Melbourne e la prima giornata regalerà subito grandissime emozioni perché sono attese in campo diverse stelle e i primi italiani. Roger Federer, detentore del titolo, se la dovrà vedere contro l’uzbeko Denis Istomin partendo con tutti i favori ...