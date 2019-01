Lotta libera | Grand Prix Ivan Yariguin 2019 | dominio assoluto dei padroni di casa russi

oasport

(Di lunedì 28 gennaio 2019) La stagione agonistica internazionaledellaè partita questo fine settimana con ildi Krasnoyarsk, ina. Gli atleti dihanno dominato in lungo e in largo nellamaschile, completando l’en plein di vittorie in 10 categorie di peso su 10 e portando aanche numerosi piazzamenti sul podio.Nei -57 kg maschili è andata in scena una finale con il derby russo tra Muslim Sadulaev e Abasgadzhi Magomedov, con il primo che si è imposto con il punteggio di 4-4 per aver messo a segno l’ultimo punto dell’incontro, mentre lo statunitense Thomas Patrick Gilman e il mongolo Lkhangarmaa Narmandakh sono saliti sul terzo gradino del podio. Nei -61 kg ha trionfato Magomedrasul Idrisov in finale sul rumeno Nikolai Okhlopkov, mentre tra i -65 kg si è imposto Akhmed Chakaev in un derby molto equilibrato con Nachyn Kuular. Nei ...