Guai per un circolo | poche tessere e tanti avventori

Domenica In - a pochi minuti dalla diretta il linciaggio di Mara Venier : nei Guai per "colpa" di Matteo Salvini : Vietato parlare bene di Matteo Salvini. La pena? Essere bersagliati dagli alfieri dell'integrazione a tutti i costi. Ne sa qualcosa Mara Venier, mitica conduttrice di Domenica In, che in settimana ha detto di apprezzare la linea del ministro dell'Interno sull'emergenza immigrazione (oltre ad aver af

Domenica In - a pochi minuti dalla diretta il linciaggio di Mara Venier : nei Guai per 'colpa' di Matteo Salvini : Vietato parlare bene di Matteo Salvini . La pena? Essere bersagliati dagli alfieri dell'integrazione a tutti i costi. Ne sa qualcosa Mara Venier , mitica conduttrice di Domenica In , che in settimana ...

Superlega - Ravenna corsara - Castellana Grotte nei Guai : BARI- Punti importanti per la Consar Ravenna che sbanca il Pala Florio in quattro set inguaiando ulteriormente la BCC Castellana Grotte . Il successo della squadra di Graziosi è meritato, costruito in ...

Meghan Markle nei Guai : “Per la regina Elisabetta è diventata un peso. Pronto accordo di divorzio” : Meghan Markle non piace a Corte. Anzi, sembrerebbe addirittura essere la più odiata. A rivelarlo il magazine americano Globe che in prima pagina titola “Meghan se ne deve andare“. Il tabloid riporta il testo di una mail, inviata da un vicinissimo alla regina Elisabetta, in cui la duchessa di Sussex viene definita “un peso” per il suo “comportamento offensivo, per le spese fuori controllo, e per i legami sconvenienti ...

Parigi - Madrid e Berlino : la condizione per riconoscere Guaidò capo del Venezuela - : Parigi, Madrid e Berlino sono disposte a riconoscere Juan Guaidò come presidente del Venezuela se l'attuale capo di Stato, Nicolas Maduro, non annuncerà nuove elezioni entro otto giorni. Questo, quasi ...

Venezuela nel caos - Maduro : Guaidò agente degli americani. Personale ambasciata Usa lascia il Paese : Il presidente Venezuelano Nicolás Maduro ha ribadito oggi a Caracas che il presidente del Parlamento, Juan Guaidò, che si è auto proclamato presidente, 'è un agente dei gringos' americani. In una ...

Venezuela - Juan Guaidò ringrazia Matteo Salvini per il sostegno - offre l'amnistia a Nicolas Maduro : Nell'Italia spaccata sul Venezuela, con i 5 Stelle che si trincerano dietro il politichese, con Giuseppe Conte ed Enzo Moavero che fanno gli equilibristi della diplomazia, a prendere una posizione è stato Matteo Salvini, che si è espresso contro la presidenza chavista di Nicolas Maduro. A ringraziarlo per questo è Juan Guaidò, presidente del Parlamento del Venezuela e autoproclamato presidente ad interim della ...

Portafortuna HiGuain : prima finale per Sarri al Chelsea - : prima presenza di Gonzalo Higuain , solo fisicamente, non essendo ancora schierabile in attesa del transfer, al Chelsea, e Maurizio Sarri conquista la sua prima finale da allenatore dei Blues. Il ...

HiGuain saluta i tifosi del Chelsea - a Stamford Bridge applausi per l’argentino [GALLERY] : Gonzalo Higuain saluta per la prima volta i suoi nuovi tifosi, l’argentino esordisce in panchina nel suo primo incontro con il Chelsea L’esordio di Gonzalo Higuain con il Chelsea è in panchina, ma l’argentino si rende ugualmente protagonista di uno stralcio di match. Mentre i Blues stanno affrontando l’appuntamento della League Cup contro il Tottenham, l’argentino viene colto di sorpresa dall’applauso ...

NBA - Guai per Indiana : rottura del tendine del quadricipite per Oladipo : Victor Oladipo starà fuori per circa un anno a causa del brutto infortunio nel quale è incappato: tutti i dettagli, problemi seri per Indiana Victor Oladipo ha riscontrato la rottura del tendine del quadricipite della gamba destra. Una batosta per gli Indiana Pacers, dato che la guardia potrebbe star fuori dai 9 ai 12 mesi. Tony Parker e Charles Barkley hanno avuto lo stesso infortunio in carriera, un problema fisico comunque abbastanza ...

Bonucci : 'Al Milan non ero io - HiGuain spero torni grande. Champions e CR7...' : Dall'esperienza al Milan al ritorno alla Juve e un pensiero sulla Champions League. Leonardo Bonucci si racconta in un'intervista a Sky Sport : 'Sono maturato, molto più razionale nelle mie scelte. La vita ti porta delle esperienze che ti fanno crescere: io le ho vissute in maniera forte sia dentro che fuori dal campo. Oggi posso dire ...

Venezuela - Guaidò e il crepuscolo di Maduro - tra crisi del petrolio e iperinflazione : Il petrolio, va ricordato è il primo asset del Venezuela, che rimane il Paese con le maggiori riserve stimate al mondo. I ricavi petroliferi così scalfiti hanno drasticamente aggravato il quadro ...

Milan - Leonardo svela : “HiGuain ha fatto le sue scelte. Piatek? Ecco perchè gli abbiamo fatto prendere il 19” : Il dirigente rossonero ha parlato della scelta della maglia di Piatek e dell’addio di Higuain, liquidando immediatamente il discorso Pipita “La scelta non era così difficile, Piatek ha segnato 13 gol in 19 partite e ha fatto vedere subito le sue qualità. Non era un’operazione prevista adesso, anche a livello economico è stato un investimento imprevisto, ma abbiamo avuto la possibilità di fare un investimento e scegliere ...

HiGuain al Chelsea - perchè i tifosi milanisti invadono i social dei Blues con foto di snack Nutella : Ieri 23 gennaio il Chelsea ha ufficializzato l'arrivo di Gonzalo Higuain e i tifosi milanisti hanno invaso le bacheche dei profili social del club londinese con centinaia di foto dello snack Nutella B-Ready. Il motivo è legato a una foto scattata sull'aereo che portava il Milan a Jeddah per la final