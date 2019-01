Eni | Conte | con Adnoc accordo strategico | grande risultato

Conte ad Abu Dhabi : siglato l'accordo tra Eni e Adnoc - ha valore strategico per l'Italia : ...''l'attenzione particolare a tutti i processi che riducono la componente carbonica'' e la ''spiccata attenzione alla promozione di tecnologie low carbon e rinnovabili e allo sviluppo di un'economia ...

Conte - siglato accordo Eni-Adnoc : ANSA, - ROMA, 27 GEN - "Oggi ad Abu Dhabi è stato firmato un importante accordo tra Eni e Adnoc, con cui Eni acquisisce la quota del 20% del quarto complesso di raffinazione al mondo, che sarà orientato a una tecnologia low carbon. Si tratta dell'operazione più rilevante mai condotta in Eau da un investitore straniero in campo energetico". Lo afferma il premier Giuseppe ...

Conte : “Su RegEni impegno mio e del governo”. Ma la maggioranza è spaccata sulla linea da seguire : Tre anni sono passati, ma c’è ancora molto da fare. Il terzo anniversario della morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano ucciso in Egitto, si apre con un tweet della mamma, Paola Deffendi: «25 gennaio 2019... Oggi e sempre, il giallo! Non molliamo, caro Giulio. Truth for Giulio Regeni». In una foto, allegata al post, l’immagine di al...

Simona Ventura e Giovanni Terzi incontEnibili : “Parole non dicono tutto” : Simona Ventura e Giovanni Terzi incontenibili. ‘Botta e risposta’ al miele: “Le parole non dicono tutto”. La coppia decolla, Gemma Galgani commenta (“Sono ghiotta di silenzio”) e viene beccata Simona Ventura e Giovanni Terzi da quando sono usciti allo scoperto sono incontenibili. Travolti dalla passione e dall’amore, la conduttrice e il giornalista non mancano di […] L'articolo Simona Ventura e ...

SostEnibilità : il 26 gennaio la presentazione del contest creativo #roadtogreen : #roadtogreen 2019, la nuova edizione del contest promosso dall’associazione Road to green 2020 e lanciato durante il Forum La città del futuro, realizzato in collaborazione con l’Accademia del Lusso. Il contest è rivolto a creativi e innovatori, e sarà presentato nel corso di AltaRoma, la Settimana della Moda della Capitale, nell’ambito dell’evento M.I.A. Moda Incontro Aperto, ideato dai fashion producers Maurizio Passeri, Ino Mantilla e Adele ...

Francesco e Giulia news - messaggi d’amore nella notte : la passione è incontEnibile! : Giulia e Francesco ultime notizie, la passione scoppia su Instagram! Francesco Monte e Giulia Salemi fanno sul serio. Dimenticate il Francesco indeciso del Grande Fratello Vip, che tratteneva i suoi sentimenti nei confronti della fashion blogger (colpa anche del “fantasma” di Cecilia Rodriguez); adesso è un ragazzo nuovo, un ragazzo innamorato che sa quello che […] L'articolo Francesco e Giulia news, messaggi d’amore ...

I contEnitori e i programmi tv per ragazzi di cui sentiamo la mancanza (VIDEO) : La 'Melevisione' compie 20 anni: su Rai Yoyo maratona di puntate fino alle 2 di notte prosegui la letturaI contenitori e i programmi tv per ragazzi di cui sentiamo la mancanza (VIDEO) pubblicato su TVBlog.it 20 gennaio 2019 14:41.

Biathlon - Lisa Vittozzi incontEnibile : “non potevo andare oltre - il podio sta diventando una piacevole abitudine” : Le parole dell’atleta azzurra dopo il secondo posto ottenuto nella sprint di Ruhpolding, che coincide con il terzo podio consecutivo Lisa Vittozzi non sbaglia più un colpo. Il weekend di Coppa del mondo sulla pista di Ruhpolding è partito con il piede giusto e la sappadina ha conquistato il terzo podio consecutivo, superata nella sprint dalla sola Kuzmina. “Sinceramente non potevo fare più di così – spiega – oggi ...

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara - messaggio che stupisce : l’autrice incontEnibile : Raffaella Mennoia romantica su Instagram: il dolce messaggio per il fidanzato Alessio Sakara Stasera Raffaella Mennoia ha deciso di stupire tutti con un romantico messaggio su Instagram! Il destinatario? Il suo fidanzato Alessio Sakara, almeno indirettamente. La coppia non ama essere protagonista del gossip, hanno tentato di mantenere segreto il loro amore il più possibile. […] L'articolo Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, messaggio che ...

I post pungenti della bella Carfagna a Conte e Salvini : “Siete dei gEni” : Mara Carfagna attentissima sui social, non perde occasione per pungere i rivali al governo Mara Carfagna molto attiva sui social, posta spesso dei post sottili e pungenti contro il governo, gli ultimi verso Conte e Salvini. Si parla di crescita industriale e di manovra, la Carfagna non ci pensa due volte a prendere la mira e “sparare” il colpo. Salvini che si crede Trump ma che viene distrutto dal post di Mara Carfagna: “Non so ...

Maltempo - grande paura in Basilicata : cede muro di contEnimento - 18 famiglie evacuate : Diciotto famiglie sono state evacuate in serata a Tricarico (Matera) a causa del cedimento di un muro di contenimento, provocata probabilmente dalle piogge e dalle nevicate degli ultimi giorni. Le famiglie abitano in due palazzi che si trovano a poca distanza dallo smottamento. Sul posto vi sono Carabinieri, tecnici comunali e Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’ordinanza di evacuazione e’ stata emessa dal ...

Conte : “Slittamento provvedimenti? Sono complessi”. E annuncia : “Con quota 100 in Eni 3 assunti ogni uscita” : “Il differimento del reddito di cittadinanza alla settimana prossimo è dovuto al fatto che è un provvedimento molto complesso, ci stiamo lavorando da mesi e vogliamo farlo bene. Stiamo prevedendo un sistema integrato e stiamo acquisendo il parere della ragioneria, ma cio’ non significa che ci sia alcun problema. Quello che interessa e’ la pubblicazione in gazzetta ufficiale”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte a ...

Animali : Coldiretti a prefetto Lodi - serve piano contEnimento cinghiali (2) : (AdnKronos) - Secondo stime Coldiretti su dati regionali sono circa 400 gli incidenti stradali provocati da questi ungulati in Lombardia dal 2013 ad oggi: "La Regione -sottolinea Rota- ha adottato già a giugno scorso una delibera che dà la possibilità agli agricoltori autorizzati di intervenire, ma

Animali : Coldiretti a prefetto Lodi - serve piano contEnimento cinghiali : Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "La presenza dei cinghiali nei nostri territori rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica: provocano incidenti anche mortali, come dimostra la tragedia nel tratto Lodigiano dell’Autosole, danneggiano le colture agricole e sono potenziali veicoli di malattie tra