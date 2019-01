Discesa libera Garmisch-Partenkirchen Ancora in corso | Venier in testa | Goggia 2ª

Discesa libera di Kitzbuehel 2019 - trionfa l'azzurro Paris. La classifica : Per Paris arriva la terza vittoria stagionale dopo la doppietta di Bormio, la dodicesima in carriera in coppa del mondo. La Streif si conferma terreno fertile per il 29enne atleta dei carabinieri, ...

Dominik Paris vince la Discesa libera di Kitzbuhel : è il quarto trionfo in carriera sulla mitica Streif : Dominik Paris è il re di Kitzbuhel. Lo sciatore altoatesino si è imposto nella più prestigiosa e difficile tra le discese libere di Coppa del Mondo, conquistando così la sua terza vittoria stagionale di specialità. A Kitz Paris ha staccato di venti centesimi lo svizzero Beat Feuz (leader della class

Sci - Dominik Paris vince la Discesa libera di Kitzbühel. Terzo successo stagionale per l'altoatesino : ... i dossi e i salti della discesa più famosa della Coppa del Mondo di sci. Fare meglio di lui sembrava impossibile e invece la classe dell'azzurro e il suo feeling con questo tracciato hanno creato il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : si inizia con la Discesa libera - l’Italia punta al bersaglio grosso : Domani prende ufficialmente il via il fine settimana di Kitzbuhel valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Si corre, infatti, sulla pista più famosa del Mondo, la mitica Streif, e si parte con la discesa libera. No, non è un refuso. Il meteo, infatti, ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma del weekend, posizionando proprio la gara più attesa all’esordio. Lo slalom, di conseguenza, sarà anticipato dalla ...

Sci - prove Discesa libera di Kitzbuehel : secondo miglior tempo per Matteo Marsaglia : Grande sorpresa azzurra nell'ultima prova cronometrata della discesa di Kitzbuehel. Matteo Marsaglia, nonostante l'altissimo pettorale 53, è' riuscito a realizzare il secondo miglior tempo con 23 ...

Con la monoposto di F1 giù dalla pista da sci (e a un passo dal precipizio) : la prova di “Discesa libera” di Verstappen : Con la F1, munita di catene, sulla neve di Kitzbühel. La Red Bull ha organizzato, col proprio pilota tedesco Max Verstappen, questa curiosa discesa sulle piste delle Alpi austriache. La performance di Verstappen non è stata priva di rischi. Benché la pista non fosse la mitica Streif, dove ogni anno si corre una delle più spettacolari e seguite discese libere di Coppa del mondo di sci alpino (in programma questo weekend), il giovane campione di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della Discesa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della gara in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey a 90, ...

Sci - Discesa libera Wengen : vince Kriechmayr. Sesto Buzzi - ottavo Inerhofer : Wengen - La Coppa del Mondo di sci maschile arriva ai piedi dell'Eiger. A Wengen 50000 tifosi svizzeri si accomodano ai bordi della pista Lauberhorn , la più lunga e impegnativa del Circo bianco. Una discesa libera ...

Discesa libera a Cortina - vince l'austriaca Siebenhofer. Sesta Marsaglia : Nessun'altra atleta riesce a fare di meglio: l'austriaca vince la sua prima gara in Coppa del Mondo di sci e sale al terzo posto nella classifica di specialità. LE AZZURRE - Nicole Delago attacca ad ...