Scontro tra aereo ed elicottero in Valle d’Aosta | tra le vittime un 53enne italiano

Scontro elicottero-ultraleggero in Val d'Aosta : la vittima italiana è il pilota Maurizio Scarpelli : È il pilota Maurizio Scarpelli la vittima italiana del costato la vita a 5 persone sul ghiacciaio del Rutor, nell'alta Valle d'Aosta . Come ogni giorno era alla cloche dell'elicottero dell'heliski ...

Migranti - è Scontro tra Italia e Olanda. La procura chiede di far sbarcare i minori : I vicepremier sulla stessa linea: no allo sbarco sulle coste siciliane della nave ong, battente bandiera olandese, da 7 giorni nel Mediterraneo con 47 Migranti . Salvini valuta la denuncia dell’equipaggio. La procura di Catania chiede lo sbarco dei minori

La Thuile - Scontro tra aereo da turismo e un elicottero : 5 le vittime : Oggi, stando a quanto riportato dall’agenzia nazionale Adnkronos, un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati in volo, sorvolando il ghiacciaio del Ruitor, a circa duemila e cinquecento metri d’altezza nel vallone di La Thuile , sita nella regione della Valle D’Aosta, proprio al confine tra la Francia e l'Italia. Non si avrebbero ancora informazioni precise su ciò che è effettivamente accaduto e su quali siano state le cause ...

Cinque morti nello Scontro tra elicottero e aereo da turismo in Val d'Aosta : Gravissimo incidente aereo a 2500 metri d'altezza nel vallone di La Thuile , in Valle d'Aosta . Coinvolti un aereo da turismo e un elicottero privato, che stava effettuando il servizio di eliski, che ...

Disastro nei cieli della Valle d’Aosta - terribile Scontro tra aereo ed elicottero : almeno 5 morti e 2 feriti [LIVE] : almeno 5 persone sono morte e altre 2 sono rimaste ferite per un terribile incidente aereo avvenuto nel pomeriggio sulle montagne della Valle d’Aosta, dove un aereo da turismo e un elicottero privato impegnato nel servizio di heliski sul ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta, si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto operano il Soccorso Alpino della Guardia di finanza e quello ...