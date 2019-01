Salvini in città | 17 associazioni organizzano ' contro-evento' alla Cgil

Tav - Salvini : “Va fatta. Andrò dagli agenti che difendono il cantiere”. M5s : “I soldi dei cittadini vanno usati con diligenza” : “La Tav va fatta: costa di più fermarsi, con qualche variazione, che riempire i buchi già fatti. Spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina. Nei prossimi giorni sarò a Chiomonte dove le forze dell’ordine vivono da mesi per difendere un cantiere della Tav spesso oggetto di violenze”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, registrando il programma Povera Patria in onda ...

Agorà - Giorgia Meloni : "Matteo Salvini non sta bene con i 5 stelle. Imbarazzo sul reddito di cittadinanza" : "Che Matteo Salvini stia benissimo nell'abbraccio del Movimento 5 Stelle è un parolone", rivela Giorgia Meloni, ospite di Serena Bortone ad Agorà su Raitre. "Ci parliamo, insomma certe cose le vediamo tutti i giorni. Il fatto che Salvini abbia preso il cartello con su scritto solo Quota 100 è perché

Lega : grazie a Salvini città Roma sta riacquistando ordine e sicurezza : “Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Viminale per l’imminente annunciata chiusura del C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto. Il centro d’accoglienza, il secondo piu’ grande d’Italia, rappresentava infatti ormai da tempo una vera e propria ‘base operativa’ da cui diversi richiedenti asilo partivano per vendere stupefacenti nelle zone limitrofe, tra cui la zona nord e il vicinissimo XV Municipio. Con ...

Salvini : ex Penicillina non rioccupata - Raggi si preoccupi bene città : Roma – “Siccome io voglio verificare con mano le cose, alle mie spalle vedete lo stabile della ex Penicillinam l’enorme fabbrica abbandonata e occupata fino a poco tempo fa da migliaia di immigrati abusivi, che ne combinavano di tutti i colori: spaccio, droga furti, rapine e violenze sessuali. Ieri il sindaco di Roma ha detto che era di nuovo occupata, ma io ho sentito il questore e ho sentito il prefetto perche’ se le ...

Salvini ai sindaci : "Dovrebbe essere normale pensare ai propri cittadini" : Prima di pensare a chi viene dall'altra parte del mondo, penso ai miei cittadini. Dovrebbe essere la normalità, no? https://t.co/fngDEyvNa5 - Matteo Salvini, @matteoSalvinimi, 21 gennaio 2019

Reddito di cittadinanza - domani l'evento M5S a due passi da Bankitalia - e dal Viminale di Salvini - : Sarà un evento che ricalcherà il format Ted, il modello di conferenze statunitensi nato nel 1984 nella Silicon Valley e poi esportato in tutto il mondo. Ultimo aggiornamento: 13:18

Anm a tutela : le dichiarazioni di Salvini sul decesso del cittadino tunisino sono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura : "Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura. Sarebbe stato necessario attendere la conclusione dei doverosi accertamenti che stanno coordinando i magistrati, gli unici ad essere competenti, sulla base di rigidi parametri costituzionali, a dirigere le attività ...

Genoa-Milan - Pastorino : “schiaffo di Salvini alla città di Genova” : Luca Pastorino, deputato e segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali dichiara: “La partita di Serie A Genoa-Milan è stata confermata lunedì prossimo alle 15 da Salvini e il suo Ministero con modi fermi, irremovibili e arroganti. Oltretutto non c’è stata neanche la possibilità di dialogare, per trovare un compromesso, per non dare l’ennesimo schiaffo alla città. Ma Genova l’ha preso lo stesso, bello forte, dal ministro ...

Afragola - baciamano a Salvini nella città delle 8 bombe in 22 giorni. Dalla folla : “Non farci pagare più la scorta a Saviano” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivato ad Afragola per incontrare gli amministratori locali sul tema dell’emergenza racket è stato accolto Dalla piazza con cori da stadio. Il Ministro si è avvicinato alla gente e ha ricevuto un baciamano. Poi, mentre si concedeva baci, abbracci e qualche selfie con i presenti, un uomo gli ha chiesto: “Matteo, non farci più pagare la scorta a Saviano“. Afragola è la città dove ...

Salvini rifiuta il cartello spot con la scritta reddito di cittadinanza e si fa fotografare solo con Quota 100 Video : Agenzia Vista, Salvini rifiuta cartello reddito cittadinanza che gli porge Casalino e si fa foto solo con Quota 100 Il ministro dell'Interno, Mateo Salvini, nella foto di rito al termine della ...

Casalino dà a Salvini il cartello con la scritta “reddito di cittadinanza” e lui reagisce così : imbarazzo prima della foto : È il momento della foto di rito dopo il via libera al provvedimento che contiene le due riforme più importanti per Lega e 5 stelle: reddito di cittadinanza e quota 100. Al termine del consiglio dei ministri sono state illustrate le slide del “decretone” in una conferenza stampa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier. Quando è tutto pronto per lo scatto finale, Rocco Casalino si avvicina a Matteo Salvini ...

Niente foto con il reddito di cittadinanza - Salvini non ci mette la faccia fino in fondo : Il Cdm è finito, Salvini, Di Maio e Conte sono visibilmente soddisfatti, naturalmente sorridenti perché prendono forma le due misure chiave del Contratto di Governo. Il decretone è l'emblema del pensiero del Governo del cambiamento, il simbolo dell'alleanza Gialloverde. L'attacco del leader leghista ai vecchi nemici, Monti e Fornero, è la ciliegina.Raccontano il provvedimento con le slide, poi arrivano le foto di rito ...

Gelmini a Salvini : “Il reddito di cittadinanza è una misera paghetta - il paese pagherà caro tutto ciò” : Maria Stella Gelmini si rivolge a Matteo Salvini che aveva chiesto un po’ di collaborazione «Salvini ci invita a collaborare e dice che dobbiamo smettere di attaccare la Lega? Gli rispondo, con molta pacatezza, che sui territori abbiamo costruito e stiamo rafforzando il centrodestra, specialmente nelle regioni e nei comuni dove già governiamo e in altri nei quali andremo presto al voto insieme. Piuttosto a livello nazionale sia lui a ...