Prefettura Ragusa pubblica bandi per fondi FAMI

Zona industriale Ragusa e sicurezza - vertice in Prefettura : vertice in Prefettura ieri a Ragusa per parlare di sicurezza nella Zona industriale. Il Prefetto ha invitato le parti ad accelerare gli interventi

Occupazione abusiva case popolari - riunione in Prefettura a Ragusa : riunione del Comitato Ordine e sicurezza in Prefettura a Ragusa per parlare di Occupazione abusiva di immobili e degrado

Sciopero trasporti a Ragusa : Prefettura convoca sindacato Versalis e Colacem : Sciopero trasporti a Ragusa buona partecipazione. Intanto la Prefettura convoca un tavolo di confronto con sindacato Versalis e Colacem

Lunedì in Prefettura a Ragusa la vertenza Banca Agricola : Il Prefetto di Ragusa ha convocato Lunedì in Prefettura un incontro tra i protagonisti della vertenza Banca Agricola Popolare di Ragusa

Consegnate onorificenze in Prefettura a Ragusa : Consegna delle onorificenze in Prefettura a Ragusa a quattro persone che si sono distinte per i loro meriti professionali e sociali