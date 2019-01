Lite tra Cannavacciuolo e Bastianich | scintille tra gli chef per colpa del riso

Dopo Lite sale in auto - travolge 27enne e lo uccide : choc a Scauri : Un uomo è stato investito e ucciso a Scauri. Il malcapitato stava camminando sul marciapiede di via Antonio Sebastiani, quando - davanti alle vetrine del negozio Sotto Zero - è stato...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 28 al 1 febbraio : Lite tra Antonio e Salvatore : Saranno diverse le curiosità che riguardano le puntate de Il Paradiso delle Signore dal 28 gennaio al 1° febbraio, in onda su RAI 1. Nelle prossime puntate, Agnese accusa Elena della contesa tra Antonio e Salvatore. Antonio distrugge il suo fidanzamento con Elena e va a lavorare al circolo con Giovanni. Marta lancia l'idea di mandare Riccardo in una clinica in Svizzera per riuscire a disintossicarsi. Umberto, viceversa, è sicuro che il motivo ...

Salvato dalla Stradale un meticcio di grossa taglia sulla Nola-Villa Literno : Vagava al centro della carreggiata, direzione nord, della Nola-Villa Literno inconsapevole del pericolo. Un cane meticcio di grossa taglia, di colore nero con grosse macchie bianche, è stato Salvato ...

Val D’Aosta : Lite tra ragazzi rischia di far esplodere una guerra di ‘Ndrangheta : I fatti risalgono al 2015, quando una discussione tra due giovani di origini calabresi innescò conseguenze pericolosissime facendo sfiorare una vera e propria faida tra famiglie legate alla 'Ndrangheta.Continua a leggere

Un satelLite italiano documenterà impatto tra sonda e asteroide : Torino, askanews, - Un astro-selfie "Made in Italy" a 10 milioni di Km dalla Terra per documentare l'impatto tra una sonda e l'asteroide Didymos. LICIACube, Light Italian Cubesat for Imaging of ...

Ricerca e innovazione : accordo tra PoLitecnico di Milano e Jacobs : Il Politecnico di Milano e Jacobs, azienda leader mondiale nel settore dei servizi professionali, hanno siglato un accordo di collaborazione quadriennale per progetti di Ricerca e formazione. ...

"Vipera" - "No - un cobra" : Lite tv tra Orietta Berti e Rettore : Un duro scambio di battute tra Orietta Berti e Donatella Rettore. Il tutto davanti alle telecamere di 'Ora o mai più'. Nel corso dell'ultima puntata dello show condotto da Amadeus la Berti ha cantato ...

Stracciatissimo prezzo Huawei P20 Lite con Wind : offerta nuovo anno a 3 euro al mese : Inizio 2019 e nuova occasione per accaparrarsi il miglior prezzo Huawei P20 Lite con Wind, almeno nell'ultima soluzione rateale proposta dal vettore. Lo smartphone, campione di vendite nel 2018, risulta essere ancora più appetibile con la promozione ora in corso e in scadenza il prossimo 27 gennaio. Le condizioni di acquisto non sono niente affatto male, soprattutto per chi non teme di legarsi ad un vettore mobile per svariati mesi, quelli ...

Punti a favore e contrari dei Google Pixel 3 Lite - attesi per maggio : Potrebbe interessare a diversi utenti il Google Pixel 3 Lite, versione economica dei Pixel di attuale generazione, in presentazione la prossima primavera. La scheda tecnica si caratterizza per alcune differenze marcate rispetto ai modelli standard, su cui vi invitiamo caldamente a riflettere. Si parte con uno schermo FullHD+ (2160 x 1080 Pixel) da 5.56 pollici, passando per il processore Snapdragon 670 e 4GB di RAM. La memoria, non ...

Lite mortale a Sant'Antonino - il colpo di scena : "Figlio ucciso da infarto - il padre non l’ha strangolato" : L'autopsia: sul collo nessun segno evidente. Flavio Forla, dentista in pensione, aveva confessato ai carabinieri di avere ucciso Giacomo, 36 anni

Trattamento per la neuromieLite ottica : Se la neuromielite ottica non viene diagnosticata o non viene trattata, provoca il decesso nel 30% dei casi entro 5 anni dall'esordio, per insufficienza respiratoria secondaria ai forti attacchi di mielite. Una percentuale elevata di malati perde la vista a uno o a entrambi gli occhi o va incontro a paraparesi permanente. La cura della neuromielite ottica prevede dosi elevate di corticosteroidi per via endovenosa per la gestione delle recidive ...

Saranno Isolani 2019 - le nomination dello "scandalo" : Lite furiosa tra i concorrenti : Ecco che cosa è successo durante il settimo giorno del "pre-reality" che anticipa L'Isola dei Famosi