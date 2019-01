Ancelotti ai giornalisti: «Mi prendevate in giro quando parlavo della profondità della rosa»

ilnapolista

(Di sabato 26 gennaio 2019) Allan a Napoli, Hamsik in panchina Connon si può mai dire. Troppe volte ha sorpreso tutti con formazioni che nessuno aveva avuto l’ardire di prevedere. Quindi bisogna procedere con il massimocautela. Per questa sera a San Siro, però, per la sfida al Milan di Gattuso, a centrocampo può esserci un solo dubbio. Perché rispetto alla partita contro la Lazio – vinta senza Hamsik, Insigne, Allan, Koulibaly – a centrocampo rientra Marek. Allan, come sappiamo, è rimasto a Napoli. A rimettere ordine nelle sue idee dopo aver accarezzato il sogno di trasferirsi a Parigi e di strappare un ingaggio da otto milioni di euro.Contro la Lazio – la miglior partita del Napoli in campionato – il Napoli ha giocato con Diawara e Fabin Ruiz al centro, e Zielinski nel solito ruolo sul centrosinistra. Per poi accentrarsiè uscito Diawara. Oggi Arrigo ...