blogo

: #Amici 18, la vendetta di Rudy Zerbi: tutti gli allievi in sfida - Varych4 : #Amici 18, la vendetta di Rudy Zerbi: tutti gli allievi in sfida - tvblogit : Amici 18, la vendetta di Rudy Zerbi: tutti gli allievi in sfida - SerieTvserie : Amici 18, la vendetta di Rudy Zerbi: tutti gli allievi in sfida -

(Di sabato 26 gennaio 2019)Durante lo speciale del sabato di18, andato in onda oggi,ha consumato la proprianei riguardi degliche, impegnati nella protesta a favore del loro ex compagno Marco, eliminato da Timor Steffens, nel corso dell'ultima settimana, si erano rifiutati di fare lezione con lui poiché in disaccordo con la loro battaglia.Il tutto si è consumato dopo la secondaa squadre vista oggi, vinta dalla squadra di Atene. Come di consueto, un componente della squadra perdente è andato ine la scelta è ricaduta su Alvis.18, ladigliinpubblicato su TVBlog.it 26 gennaio 2019 17:02.