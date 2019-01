Skybound chiede ai fan cosa vorrebbero in un ipotetico nuovo gioco di The Walking Dead

eurogamer

(Di venerdì 25 gennaio 2019) A quanto pare,Entertainment è alla ricerca di nuove idee per un possibilededicato alla celebre serie TheCome riporta Dualshockers, l'account ufficiale di Thesu Twitter ha aperto una discussione perre ai fanvedere in une il tweet diGames suggerisce che molto probabilmente arriveranno altri giochi.Un rapido scorrere tra le risposte dei fan rivelerà che la maggior parte delle personeuna quinta stagione delbasato sulla narrazione di Telltale.Games è intervenuto per chiarire che stanno cercando idee più innovative.Read more…