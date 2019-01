Sky | Allan resta al Napoli al 99% | contatti continui per Fornals

Sky : Allan - inchiesta Uefa in caso di pagamento con sponsor : Rallentamenti Come tutte le trattative importanti, anche quella tra il Napoli e il Psg per il cartellino di Allan è intricata ed elaborata, con accelerazioni e rallentamenti. A Sky Sport puntano il dito sul pericolo di una inchiesta della Uefa in caso di inserimento di sponsorizzazioni nel pagamento del Psg. «Il Napoli chiede 120 milioni di euro – dice Luca Marchetti – ricordiamo però che le norme Uefa sono chiarissime sulle ...

Sky : «Il Napoli vuole almeno 100 milioni per Allan - per il Psg sono troppi» : «Il Napoli non ha bisogno di vendere» Gianluca Di Marzio a Sky, trasmissione di Calciomercato, è più freddo sulla trattativa: “Al momento non c’è alcuna offerta ufficiale da parte del Psg. Il Napoli fa filtrare la richiesta di 120 milioni di euro. Secondo me lo darebbe anche a 90. Il Psg non andrebbe oltre 50-60 milioni di euro, cifra che il Napoli considera inaccettabile. Allan ha quattro anni e mezzo di contratto. Il Napoli non ha ...

Sky : «Nessuna offerta del Psg per Allan - il Napoli vuole troppo» : «La richiesta del Napoli è troppo alta» Alla fine aveva ragione Carlo Ancelotti. Almeno stando a sentire il giornalista Luca Marchetti a Sky Sport. Il Psg non avrebbe inoltrato alcuna offerta ufficiale per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan. Secondo Marchetti «il giocatore piace al club francese ma non alla cifra richiesta del Napoli». Il Psg la pensa come Cassano. Il club azzurro non accetterebbe alcuna trattativa per un importo ...

Sky : il Psg valuta Allan non più di 40-45 milioni : Si raffredda la pista Si raffredda la pista Allan per il Psg. Almeno secondo le informazioni fornite da Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato di Sky Sport ha dichiarato che secondo informazioni raccolte dai giornalisti di Sky Sport il Psg valuta Allan non più di 40-45 milioni. Quindi siamo molto lontani dalla cifra di 80 milioni che è la cifra minima per convincere il Napoli a sedersi al tavolo della trattativa. Al momento, quindi, non ...

Sky : concluso incontro Giuntoli-agente di Allan : Quaranta minuti Quaranta minuti di confronto tra Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, e Juan Manuel Gemelli uno dei collaboratori di Edoardo Uram che è il procuratore di Allan. Non è emerso granché, né di eventuali offerte da parte del Psg né di accordi per un aumento dell’ingaggio del brasiliano. Sky Sport fa sapere che il direttore sportivo ha lasciato Napoli e sarà a Milano per il calciomercato. Al momento, non si hanno ...

Sky : oggi incontro agente Allan-Giuntoli-Ancelotti : Ipotesi aumento ingaggio Dopo l’incontro con Mario Giuffredi in qualità di procuratore di Hysaj – terminato positivamente, col ritorno al sereno – oggi è il giorno di Eduardo Uram procuratore di Allan. L’incontro avverrà a Castel Volturno. Ne dà notizia Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24. L’agente del brasiliano avrà un confronti sia col direttore sportivo Giuntoli sia con Carlo Ancelotti. Ovviamente all’ordine ...